Déployez CiviCRM en un clic.
Gestion de la relation avec les parties prenantes en open source, conçue pour les organisations à but non lucratif, les groupes de plaidoyer et les organisations axées sur leurs membres.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec CiviCRM
CiviCRM est un CRM open-source conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, les ONG, les associations et les organisations civiques. Contrairement aux CRM commerciaux axés sur la vente, chaque module — contacts, contributions, adhésions, événements, envois et gestion de cas — est conçu autour des flux de travail des collecteurs de fonds, des organisateurs et du personnel de programme qui gèrent des membres plutôt que des prospects.
L'auto-hébergement de CiviCRM sur votre propre VPS maintient les dossiers des donateurs, l'historique des contributions et les données des membres sous votre contrôle total, sans tarification par contact, sans processeurs de données tiers, et avec la pleine propriété de chaque rapport et segmentation que vous créez.
Caractéristiques principales de CiviCRM
Gestion des contacts
Suivez un nombre illimité de contacts, de foyers et d'organisations avec des relations, des étiquettes et des champs personnalisés adaptés aux flux de travail des organisations à but non lucratif.
Contributions et collecte de fonds
Acceptez les dons en ligne, gérez les promesses de don, mettez en œuvre des programmes de dons récurrents et conciliez les contributions grâce à des rapports financiers intégrés.
Gestion des adhésions
Automatisez les inscriptions des membres, les renouvellements et les avantages échelonnés grâce à des types d'adhésion configurables et des rappels de cycle de vie.
Événements et inscription
Créez des pages d'événements, vendez des billets, gérez les participants et suivez l'historique de participation en même temps que le reste de chaque fiche contact.
E-mail et publipostage de masse
Segmentez les audiences, envoyez des campagnes d'e-mails ciblées et mesurez les ouvertures, les clics et les rebonds sans payer de frais d'envoi par contact.
Gestion de cas
Coordonner le plaidoyer, les services et les programmes financés par des subventions avec des flux de travail de cas structurés, le suivi des activités et les affectations.
Pourquoi exécuter CiviCRM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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