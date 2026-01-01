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Gestion de la relation avec les parties prenantes en open source, conçue pour les organisations à but non lucratif, les groupes de plaidoyer et les organisations axées sur leurs membres.

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KVM 1
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KVM 4
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec CiviCRM

CiviCRM est un CRM open-source conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, les ONG, les associations et les organisations civiques. Contrairement aux CRM commerciaux axés sur la vente, chaque module — contacts, contributions, adhésions, événements, envois et gestion de cas — est conçu autour des flux de travail des collecteurs de fonds, des organisateurs et du personnel de programme qui gèrent des membres plutôt que des prospects.

L'auto-hébergement de CiviCRM sur votre propre VPS maintient les dossiers des donateurs, l'historique des contributions et les données des membres sous votre contrôle total, sans tarification par contact, sans processeurs de données tiers, et avec la pleine propriété de chaque rapport et segmentation que vous créez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de CiviCRM

Gestion des contacts

Suivez un nombre illimité de contacts, de foyers et d'organisations avec des relations, des étiquettes et des champs personnalisés adaptés aux flux de travail des organisations à but non lucratif.

Contributions et collecte de fonds

Acceptez les dons en ligne, gérez les promesses de don, mettez en œuvre des programmes de dons récurrents et conciliez les contributions grâce à des rapports financiers intégrés.

Gestion des adhésions

Automatisez les inscriptions des membres, les renouvellements et les avantages échelonnés grâce à des types d'adhésion configurables et des rappels de cycle de vie.

Événements et inscription

Créez des pages d'événements, vendez des billets, gérez les participants et suivez l'historique de participation en même temps que le reste de chaque fiche contact.

E-mail et publipostage de masse

Segmentez les audiences, envoyez des campagnes d'e-mails ciblées et mesurez les ouvertures, les clics et les rebonds sans payer de frais d'envoi par contact.

Gestion de cas

Coordonner le plaidoyer, les services et les programmes financés par des subventions avec des flux de travail de cas structurés, le suivi des activités et les affectations.

Pourquoi exécuter CiviCRM sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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