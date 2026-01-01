Chroma est une base de données d'embeddings open source, spécialement conçue pour les applications d'IA qui doivent stocker, indexer et interroger des embeddings vectoriels de haute dimension. Elle s'intègre nativement avec LangChain, LlamaIndex et le SDK OpenAI, ce qui en fait le moyen le plus rapide d'ajouter des fonctionnalités de recherche sémantique et de génération augmentée par récupération (Retrieval-Augmented Generation, RAG) à toute application, sans avoir à construire une infrastructure vectorielle personnalisée.

L'auto-hébergement de Chroma sur votre VPS vous permet de garder le contrôle sur vos embeddings, vos données documentaires et vos schémas de requête, sans coût par requête et avec la flexibilité d'ajuster les ressources à mesure que votre collection évolue.