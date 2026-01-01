Déployez Chroma en un clic.
Base de données vectorielle open source pour les applications d'IA, la recherche sémantique et les pipelines de génération augmentée par récupération.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Chroma
Chroma est une base de données d'embeddings open source, spécialement conçue pour les applications d'IA qui doivent stocker, indexer et interroger des embeddings vectoriels de haute dimension. Elle s'intègre nativement avec LangChain, LlamaIndex et le SDK OpenAI, ce qui en fait le moyen le plus rapide d'ajouter des fonctionnalités de recherche sémantique et de génération augmentée par récupération (Retrieval-Augmented Generation, RAG) à toute application, sans avoir à construire une infrastructure vectorielle personnalisée.
L'auto-hébergement de Chroma sur votre VPS vous permet de garder le contrôle sur vos embeddings, vos données documentaires et vos schémas de requête, sans coût par requête et avec la flexibilité d'ajuster les ressources à mesure que votre collection évolue.
Caractéristiques principales de Chroma
RAG Pipeline Prêt
Conçue comme la couche de récupération pour les applications LLM, afin que vous puissiez ancrer les réponses du modèle dans vos propres documents avec un travail d'intégration minimal.
Intégrations de Framework
La prise en charge native de LangChain, LlamaIndex et du SDK OpenAI signifie que votre code d'IA existant se connecte à Chroma avec seulement quelques lignes de configuration.
Filtrage des métadonnées
Combinez la recherche de similarité vectorielle avec des filtres de métadonnées structurées pour affiner les résultats par date, catégorie ou tout attribut personnalisé sans post-traitement.
Plusieurs métriques de distance
Choisissez la similarité cosinus, la distance L2 ou le produit interne par collection pour correspondre à la métrique avec laquelle votre modèle d'intégration a été entraîné, afin d'obtenir des résultats précis.
Stockage persistant
Les embeddings et les index survivent aux redémarrages et aux mises à jour, ainsi votre base de connaissances reste intacte sans avoir à réingérer les documents après chaque modification de déploiement.
Pourquoi exécuter Chroma sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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