Déployez ChiefOnboarding en un clic.
Plateforme d'intégration des employés open-source qui automatise les flux de travail RH et les intégrations Slack pour les nouvelles recrues.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ChiefOnboarding
ChiefOnboarding est une plateforme d'intégration d'employés gratuite et open-source qui aide les équipes RH et les managers à automatiser l'ensemble du parcours des nouvelles recrues — des listes de contrôle de pré-intégration à la provision de comptes et à l'attribution de tâches. Les nouvelles recrues peuvent effectuer leur intégration via un portail web ou directement via un bot Slack, rendant le processus naturel, quel que soit leur lieu de travail.
L'auto-hébergement de ChiefOnboarding sur votre VPS maintient les données sensibles des employés entièrement sous votre contrôle, sans frais par siège et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il prend en charge plusieurs langues et fuseaux horaires, ce qui le rend pratique pour les équipes distribuées et internationales.
Caractéristiques principales de ChiefOnboarding
Workflows automatisés
Déclenchez automatiquement des tâches, des rappels et l'approvisionnement de comptes en fonction des jalons d'intégration et de délais configurables.
Intégration de bot Slack
Les nouvelles recrues peuvent accomplir des tâches et accéder à des ressources directement dans Slack sans passer par un portail web distinct.
Séquences de pré-embarquement
Démarrez le processus d'intégration avant le premier jour grâce à des listes de contrôle de pré-intégration automatisées et des communications de bienvenue.
Support multi-langues
Servir les équipes distribuées et internationales avec un support intégré pour plusieurs langues et une planification tenant compte des fuseaux horaires.
Suivi des tâches et des ressources
Attribuez des tâches, partagez des documents et suivez l'avancement de l'ensemble du parcours d'intégration depuis un tableau de bord unique.
Pourquoi exécuter ChiefOnboarding sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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