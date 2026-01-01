Déployez Chibisafe en un clic.
Coffre-fort de fichiers open-source ultra-rapide pour télécharger, partager et gérer des fichiers, des photos et des documents avec des liens partageables.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Chibisafe
Chibisafe est un coffre-fort de fichiers auto-hébergé écrit en TypeScript qui facilite le partage de fichiers. Téléchargez n'importe quoi — photos, vidéos, documents, extraits de code — et recevez un lien de partage instantané. Les téléchargements par morceaux garantissent que les fichiers volumineux sont transférés de manière fiable même sur des connexions plus lentes, tandis qu'une galerie en mosaïque épurée vous permet de parcourir vos médias visuellement.
Contrairement aux services d'hébergement de fichiers, l'auto-hébergement de Chibisafe vous donne un contrôle total sur le stockage, les politiques d'accès et la gestion des utilisateurs. Exécutez-le en mode public pour les téléchargements ouverts, en mode comptes utilisateurs pour les utilisateurs enregistrés, ou en mode sur invitation uniquement pour les équipes privées — le tout configurable depuis le tableau de bord d'administration intégré sans toucher aux fichiers de configuration.
Caractéristiques principales de Chibisafe
Téléversements de fichiers par blocs
Divise automatiquement les fichiers volumineux en morceaux pour assurer des transferts fiables même sur des connexions instables, sans limite pratique de taille de fichier.
Albums et Galeries
Organisez les téléchargements dans des albums avec des liens de galerie partageables pour distribuer des collections de photos ou des lots de documents dans une seule URL.
Raccourcisseur d'URL intégré
Raccourcissez n'importe quelle URL externe et hébergez des fichiers, regroupant ainsi tous vos besoins de partage au sein d'un service auto-hébergé unique.
ShareX et Support iOS
La configuration native de ShareX et un raccourci iOS vous permettent de télécharger des captures d'écran et des fichiers depuis un ordinateur de bureau ou un mobile en quelques secondes.
Contrôle d'accès flexible
Basculez entre le mode public, les comptes d'utilisateurs ou le mode sur invitation seulement pour contrôler précisément qui peut télécharger sur votre instance.
Pourquoi exécuter Chibisafe sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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