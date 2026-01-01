Déployez Chevereto en un clic.
Plateforme de partage d'images et de vidéos auto-hébergée pour bâtir votre propre communauté média de style Imgur ou Flickr.
Sélectionnez un forfait VPS pour Chevereto
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Chevereto
Chevereto est une plateforme d'hébergement d'images et de vidéos mature et auto-hébergée, à laquelle les communautés font confiance depuis 2007. Elle offre tout le nécessaire pour gérer un site de partage de médias complet — inscription des utilisateurs, profils, authentification à deux facteurs, organisation avancée des médias par catégories, tags et albums, ainsi que des contrôles de confidentialité granulaires par téléchargement pour le contenu public, privé ou protégé par mot de passe.
L'exécution de Chevereto sur votre propre VPS vous permet de garder chaque téléchargement, compte utilisateur et flux de revenus sous votre contrôle total, sans frais par image ni restrictions de contenu. Ce modèle regroupe Chevereto avec MariaDB pour les métadonnées de contenu et Redis pour un stockage rapide des sessions et du cache, tandis que Traefik gère automatiquement le routage HTTPS afin que la plateforme soit prête à accepter son premier téléchargement en quelques minutes.
Caractéristiques principales de Chevereto
Partage de photos et de vidéos
Hébergez des images et des vidéos avec des miniatures, des lecteurs intégrés et des liens directs prêts à être partagés sur n'importe quelle plateforme.
Albums et balises
Organisez le contenu en albums et catégorisez les téléchargements avec des balises afin que les visiteurs puissent parcourir et rechercher une médiathèque en pleine croissance.
Comptes utilisateur et rôles
Les utilisateurs enregistrés bénéficient de profils, de l'authentification à deux facteurs et de permissions basées sur les rôles, gérées via le panneau d'administration.
Paramètres de confidentialité
Les paramètres de confidentialité par mise en ligne permettent aux propriétaires de marquer le contenu comme public, privé ou protégé par mot de passe pour s'adapter à tout scénario de partage.
Interface multi-langues
Déployez une communauté dans l'une des 30+ langues prises en charge sans installer de packs ou de thèmes supplémentaires.
Pourquoi exécuter Chevereto sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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