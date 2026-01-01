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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Cheshire Cat AI

Cheshire Cat AI est un framework open-source pour la création d'agents IA de production en tant que microservice. Au lieu d'assembler des bibliothèques distinctes pour la mémoire, les outils et les formes conversationnelles, le Cat fournit un runtime API-first avec un magasin de vecteurs Qdrant intégré, un système de plugins, des hooks d'événements et l'appel de fonctions — ainsi, le même agent peut alimenter un chatbot, un outil interne ou un assistant client à partir d'un seul backend.

Le framework est agnostique aux modèles et fonctionne avec tout LLM et embedder compatible LangChain, y compris OpenAI, Anthropic, Ollama et les modèles auto-hébergés. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient l'historique des conversations, les embeddings et le code des plugins sous votre contrôle total, avec un support multi-utilisateur et des permissions granulaires pour les déploiements d'équipe.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Cheshire Cat AI

RAG intégré

Une mémoire vectorielle Qdrant intégrée ingère des documents et rappelle automatiquement le contexte pertinent, afin que les agents répondent à partir de vos données plutôt qu'à partir des connaissances génériques du modèle.

Système de plugins

Déposez des plugins Python dans le panneau d'administration pour ajouter des outils, des hooks et des formulaires conversationnels sans forker le cœur — étendez le comportement à l'exécution au lieu de reconstruire l'image.

Tout fournisseur de LLM

Basculez entre OpenAI, Anthropic, Ollama et d'autres modèles compatibles LangChain depuis l'interface d'administration pour équilibrer le coût, la latence et la résidence des données par cas d'utilisation.

API REST et WebSocket

Intégrez l'agent dans n'importe quelle interface utilisateur via une API REST personnalisable ou discutez par WebSocket, avec des clés API distinctes pour chaque transport pour un contrôle d'accès granulaire.

Formulaires conversationnels

Définissez des formulaires basés sur Pydantic qui guident des conversations en plusieurs étapes, comme les réservations ou les commandes, permettant à l'agent de collecter des données structurées tout en conservant un dialogue naturel.

Pourquoi exécuter Cheshire Cat AI sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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