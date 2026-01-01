Déployez Chatpad AI en un clic.
Interface ChatGPT axée sur la confidentialité qui stocke toutes les conversations localement sans suivi ni collecte de données.
Sélectionnez un forfait VPS pour Chatpad AI
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Chatpad AI
Chatpad AI est une interface web propre et open-source pour les modèles GPT d'OpenAI qui stocke chaque conversation et clé API dans le stockage local du navigateur plutôt que sur des serveurs externes. Il n'y a pas de suivi, pas de cookies et pas de journalisation côté serveur — vos invites et réponses vont directement de votre navigateur à l'API OpenAI et nulle part ailleurs.
L'auto-hébergement de Chatpad AI offre aux équipes une interface ChatGPT partagée et toujours disponible sur l'infrastructure de l'entreprise, centralisant la facturation de l'utilisation de l'API et fournissant un accès fiable, indépendant de la disponibilité du service grand public d'OpenAI ou des changements de politique.
Caractéristiques principales de Chatpad AI
Stockage local des données
Toutes les conversations et les clés API résident dans le stockage local de votre navigateur, donc aucun service tiers ne voit jamais vos invites ou vos réponses.
Aucun compte requis
Ajoutez votre clé API OpenAI dans les paramètres et commencez à discuter immédiatement — pas d'inscription, pas d'abonnements, pas d'avertissements d'utilisation interrompant votre flux de travail.
Exportation de la conversation
Exportez et importez des conversations sous forme de fichiers afin de pouvoir sauvegarder les discussions importantes ou les poursuivre après avoir changé d'appareil.
Interface épurée et ciblée
Un design sans distraction élimine les offres premium et les verrous de fonctionnalités, en maintenant l'attention entièrement sur la conversation.
Support multi-modèles
Basculez entre GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo et d'autres modèles OpenAI depuis la même interface sans changer d'outils.
Pourquoi exécuter Chatpad AI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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