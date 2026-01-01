Chatpad AI est une interface web propre et open-source pour les modèles GPT d'OpenAI qui stocke chaque conversation et clé API dans le stockage local du navigateur plutôt que sur des serveurs externes. Il n'y a pas de suivi, pas de cookies et pas de journalisation côté serveur — vos invites et réponses vont directement de votre navigateur à l'API OpenAI et nulle part ailleurs.

L'auto-hébergement de Chatpad AI offre aux équipes une interface ChatGPT partagée et toujours disponible sur l'infrastructure de l'entreprise, centralisant la facturation de l'utilisation de l'API et fournissant un accès fiable, indépendant de la disponibilité du service grand public d'OpenAI ou des changements de politique.