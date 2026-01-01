Déployez Castopod en un clic.
Plateforme d'hébergement de podcasts open source avec des analyses, des fonctionnalités de réseau social et des outils de monétisation intégrés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Castopod
Castopod est une plateforme d'hébergement de podcasts open-source complète, conçue pour les créateurs qui souhaitent des fonctionnalités de publication professionnelles sans dépendre de services d'hébergement tiers. Elle prend en charge la gestion des épisodes, la génération automatique de flux RSS pour une distribution sur toutes les plateformes majeures, des analyses d'écoute détaillées et une intégration ActivityPub pour le réseautage social décentralisé — le tout au sein d'une solution auto-hébergée unique.
Héberger votre podcast sur votre propre VPS signifie que vous possédez vos données d'audience, évitez les frais de bande passante par téléchargement et conservez un contrôle total sur la distribution et la monétisation de votre contenu, sans verrouillage par une plateforme.
Caractéristiques principales de Castopod
Distribution RSS automatique
Génère et maintient automatiquement le flux RSS de votre podcast, assurant la disponibilité de votre émission sur Spotify, Apple Podcasts et tous les annuaires majeurs.
Statistiques des auditeurs
Des statistiques de téléchargement détaillées, des données démographiques et des métriques d'engagement vous donnent les informations sur l'audience nécessaires pour développer votre émission de manière stratégique.
Monétisation intégrée
Les abonnements premium et les fonctionnalités de soutien aux auditeurs vous permettent de développer une activité de podcast durable directement sur votre propre infrastructure.
Intégration ActivityPub
Connectez-vous au Fediverse afin que les auditeurs sur les plateformes sociales décentralisées puissent suivre, commenter et interagir sans quitter leur application préférée.
Collaboration multi-utilisateur
Les autorisations basées sur les rôles permettent aux équipes de gérer les épisodes, les analyses et la publication sur plusieurs séries de podcasts à partir d'un seul tableau de bord.
Pourquoi exécuter Castopod sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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