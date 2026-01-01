Castopod est une plateforme d'hébergement de podcasts open-source complète, conçue pour les créateurs qui souhaitent des fonctionnalités de publication professionnelles sans dépendre de services d'hébergement tiers. Elle prend en charge la gestion des épisodes, la génération automatique de flux RSS pour une distribution sur toutes les plateformes majeures, des analyses d'écoute détaillées et une intégration ActivityPub pour le réseautage social décentralisé — le tout au sein d'une solution auto-hébergée unique.

Héberger votre podcast sur votre propre VPS signifie que vous possédez vos données d'audience, évitez les frais de bande passante par téléchargement et conservez un contrôle total sur la distribution et la monétisation de votre contenu, sans verrouillage par une plateforme.