Déployez Calibre-Web en un clic.
Interface web moderne pour votre bibliothèque d'ebooks Calibre, accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.
Sélectionnez un forfait VPS pour Calibre-Web
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Calibre-Web
Calibre-Web offre une interface épurée et basée sur navigateur pour gérer et lire vos ebooks stockés dans une base de données Calibre. Il prend en charge les formats EPUB, PDF, MOBI, AZW3 et les formats de bande dessinée, inclut un lecteur d'ebooks intégré avec des thèmes personnalisables, et permet à plusieurs utilisateurs de gérer des listes de lecture et de suivre leur progression de manière indépendante — le tout sans nécessiter l'application de bureau Calibre.
L'auto-hébergement de Calibre-Web sur votre VPS vous offre une bibliothèque numérique personnelle accessible de n'importe où, sans suivi, sans restrictions DRM, et avec un contrôle total sur vos données de lecture et votre collection.
Caractéristiques principales de Calibre-Web
Lecteur d'e-books intégré
Lisez les formats EPUB et autres directement dans le navigateur avec des polices, des thèmes et un suivi de la progression de lecture ajustables.
Support multi-utilisateurs
Chaque utilisateur dispose de listes de lecture individuelles, de sa progression et de ses préférences, sans partager un seul compte ou une vue de collection.
Support multi-formats
Prend en charge les formats EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR et CBZ afin que toute votre bibliothèque — livres, bandes dessinées et magazines — soit réunie au même endroit.
Envoyer à l'appareil
Envoyez des livres directement par e-mail à votre Kindle ou à d'autres liseuses, afin que votre appareil préféré ait toujours le contenu que vous souhaitez sans transferts manuels.
Gestion des métadonnées
Modifiez les détails du livre, les couvertures, les étiquettes et les informations sur la série afin de conserver une bibliothèque bien organisée et consultable à mesure qu'elle s'agrandit.
Pourquoi exécuter Calibre-Web sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic