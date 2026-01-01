Calibre-Web offre une interface épurée et basée sur navigateur pour gérer et lire vos ebooks stockés dans une base de données Calibre. Il prend en charge les formats EPUB, PDF, MOBI, AZW3 et les formats de bande dessinée, inclut un lecteur d'ebooks intégré avec des thèmes personnalisables, et permet à plusieurs utilisateurs de gérer des listes de lecture et de suivre leur progression de manière indépendante — le tout sans nécessiter l'application de bureau Calibre.

L'auto-hébergement de Calibre-Web sur votre VPS vous offre une bibliothèque numérique personnelle accessible de n'importe où, sans suivi, sans restrictions DRM, et avec un contrôle total sur vos données de lecture et votre collection.