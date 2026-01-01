BroadcastChannel est une plateforme open-source basée sur Astro qui convertit les chaînes Telegram publiques en microblogs entièrement fonctionnels. Au lieu de maintenir un CMS traditionnel, vous rédigez des publications sur Telegram et BroadcastChannel génère un site web rapide et optimisé pour le référencement que votre public peut consulter. Chaque message devient une page avec des métadonnées appropriées, un sitemap et des flux RSS doubles aux formats XML et JSON pour les lecteurs de flux et les agrégateurs de contenu.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous offre un domaine personnalisé et un contrôle total sur votre contenu publié, sans dépendre de Vercel, Cloudflare Pages ou de toute autre plateforme d'hébergement tierce. Le site résultant n'envoie aucun JavaScript au navigateur — rapide sur n'importe quelle connexion et très favorable aux robots d'exploration des moteurs de recherche.