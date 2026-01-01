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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec BroadcastChannel

BroadcastChannel est une plateforme open-source basée sur Astro qui convertit les chaînes Telegram publiques en microblogs entièrement fonctionnels. Au lieu de maintenir un CMS traditionnel, vous rédigez des publications sur Telegram et BroadcastChannel génère un site web rapide et optimisé pour le référencement que votre public peut consulter. Chaque message devient une page avec des métadonnées appropriées, un sitemap et des flux RSS doubles aux formats XML et JSON pour les lecteurs de flux et les agrégateurs de contenu.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous offre un domaine personnalisé et un contrôle total sur votre contenu publié, sans dépendre de Vercel, Cloudflare Pages ou de toute autre plateforme d'hébergement tierce. Le site résultant n'envoie aucun JavaScript au navigateur — rapide sur n'importe quelle connexion et très favorable aux robots d'exploration des moteurs de recherche.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de BroadcastChannel

Telegram comme CMS

Rédigez des publications sur Telegram comme d'habitude — BroadcastChannel les récupère et les publie automatiquement sur votre site sans aucune étape supplémentaire.

Zero Client JavaScript

Les pages sont entièrement rendues côté serveur sans JavaScript envoyé au navigateur, ce qui permet des temps de chargement rapides et de bons scores SEO.

Flux RSS intégrés

Chaque blog reçoit automatiquement des flux RSS XML et JSON afin que les lecteurs puissent s'abonner via n'importe quel agrégateur de flux ou application de lecture.

SEO et Sitemaps

Les sitemaps générés automatiquement, les URL propres et les balises meta appropriées rendent votre contenu découvrable par les moteurs de recherche dès le premier jour.

Intégration des liens sociaux

Lier les profils Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky et Discord depuis la navigation du site sans écrire de code personnalisé.

Pourquoi exécuter BroadcastChannel sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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