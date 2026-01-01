Déployez BroadcastChannel en un clic.
Transformez n'importe quel canal Telegram public en un microblog optimisé pour le SEO, sans aucun JavaScript côté client et avec des flux RSS automatiques.
Sélectionnez un forfait VPS pour BroadcastChannel
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec BroadcastChannel
BroadcastChannel est une plateforme open-source basée sur Astro qui convertit les chaînes Telegram publiques en microblogs entièrement fonctionnels. Au lieu de maintenir un CMS traditionnel, vous rédigez des publications sur Telegram et BroadcastChannel génère un site web rapide et optimisé pour le référencement que votre public peut consulter. Chaque message devient une page avec des métadonnées appropriées, un sitemap et des flux RSS doubles aux formats XML et JSON pour les lecteurs de flux et les agrégateurs de contenu.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous offre un domaine personnalisé et un contrôle total sur votre contenu publié, sans dépendre de Vercel, Cloudflare Pages ou de toute autre plateforme d'hébergement tierce. Le site résultant n'envoie aucun JavaScript au navigateur — rapide sur n'importe quelle connexion et très favorable aux robots d'exploration des moteurs de recherche.
Caractéristiques principales de BroadcastChannel
Telegram comme CMS
Rédigez des publications sur Telegram comme d'habitude — BroadcastChannel les récupère et les publie automatiquement sur votre site sans aucune étape supplémentaire.
Zero Client JavaScript
Les pages sont entièrement rendues côté serveur sans JavaScript envoyé au navigateur, ce qui permet des temps de chargement rapides et de bons scores SEO.
Flux RSS intégrés
Chaque blog reçoit automatiquement des flux RSS XML et JSON afin que les lecteurs puissent s'abonner via n'importe quel agrégateur de flux ou application de lecture.
SEO et Sitemaps
Les sitemaps générés automatiquement, les URL propres et les balises meta appropriées rendent votre contenu découvrable par les moteurs de recherche dès le premier jour.
Intégration des liens sociaux
Lier les profils Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky et Discord depuis la navigation du site sans écrire de code personnalisé.
Pourquoi exécuter BroadcastChannel sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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