Bookshelf est le successeur de Readarr, maintenu par la communauté, et bâti sur le même framework arr qui propulse Sonarr et Radarr. Il surveille vos auteurs favoris, suit les nouvelles parutions et télécharge et organise automatiquement les livres via vos clients de téléchargement existants — notamment qBittorrent, Transmission, SABnzbd et NZBGet — avant de les classer dans votre bibliothèque Calibre ou Calibre-Web avec des métadonnées épurées.

L'auto-hébergement de Bookshelf sur un VPS maintient le service en fonctionnement 24h/24 et 7j/7 afin que les parutions soient capturées dès leur apparition, sans dépendre d'une machine domestique en ligne. Les volumes persistants garantissent la préservation de vos listes d'auteurs, profils de qualité et historique de téléchargement lors des mises à jour des conteneurs.