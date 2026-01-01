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Assistant de codage IA open-source qui vous permet d'inviter, d'exécuter et de déployer des applications full-stack depuis votre navigateur.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec bolt.diy

bolt.diy est un fork open-source de bolt.new qui apporte le développement full-stack assisté par l'IA à votre propre infrastructure. Il combine un éditeur basé sur navigateur avec un environnement d'exécution intégré, vous permettant de décrire ce que vous voulez construire en langage clair et de laisser un LLM générer, exécuter et itérer sur des applications complètes — frontend, backend et configuration inclus.

Contrairement aux outils de codage IA basés sur le cloud, l'auto-hébergement de bolt.diy signifie que votre code, vos invites et vos clés API restent sur votre VPS. Vous connectez les fournisseurs LLM que vous utilisez déjà — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, les modèles Ollama locaux, et plus encore — afin de ne jamais être lié à un seul fournisseur ou niveau d'abonnement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de bolt.diy

Prise en charge des LLM multi-fournisseurs

Connectez OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI et plus de 15 autres fournisseurs depuis une seule interface.

Génération de code full-stack

Générer des applications complètes avec un frontend, un backend et des fichiers de configuration fonctionnels — pas seulement des extraits de code.

Exécution dans le navigateur

Exécutez et prévisualisez le code généré directement dans le navigateur sans quitter l'interface ni configurer un environnement de développement local.

Apportez vos propres clés API

Utilisez vos identifiants de fournisseur existants afin de ne payer que ce que vous utilisez, sans majoration de plateforme ni niveau d'abonnement.

Open-source et auto-hébergé

Toutes les invites, le code généré et les identifiants restent sur votre VPS — aucune donnée n'est partagée avec une plateforme SaaS tierce.

Pourquoi exécuter bolt.diy sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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