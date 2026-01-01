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CMS à fichiers plats simple, rapide et sécurisé pour les blogs personnels et les petits sites, sans base de données requise.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Bludit

Bludit est un système de gestion de contenu open-source à fichiers plats qui stocke chaque article, page et paramètre sous forme de fichiers Markdown et JSON sur le disque. Comme il n'a pas besoin de MySQL, PostgreSQL ou de toute autre base de données, l'ensemble de la pile est plus léger, plus rapide à sauvegarder et plus facile à migrer entre les serveurs que les CMS PHP traditionnels.

L'auto-hébergement de Bludit sur un VPS donne aux blogueurs et aux propriétaires de petits sites la pleine propriété de leur contenu et de leurs thèmes, sans frais d'hébergement tiers et sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme. Les articles peuvent être modifiés depuis une interface d'administration basée sur un navigateur ou directement sur le système de fichiers, et le projet est livré avec un gestionnaire d'images intégré, un système de plugins et des thèmes modernes prêts à être personnalisés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bludit

Aucune base de données requise

Stocke tout le contenu dans des fichiers Markdown et JSON plats afin que le déploiement, la sauvegarde et le contrôle de version soient aussi simples que de copier un dossier.

Publication Markdown

Rédigez des articles et des pages en Markdown avec un éditeur basé sur un navigateur qui prend en charge les brouillons, la publication programmée et les catégories.

Thèmes et extensions

Personnalisez l'apparence avec des thèmes modernes intégrés et étendez les fonctionnalités via un système de plugins sans toucher au code principal.

Gestionnaire d'images intégré

Téléchargez, organisez et intégrez des images depuis une bibliothèque de médias intégrée au panneau d'administration sans services de stockage externes.

Rôles multi-utilisateurs

Invitez les éditeurs et les auteurs avec des autorisations distinctes afin que plusieurs contributeurs puissent publier sans partager un seul compte.

Pourquoi exécuter Bludit sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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