Black Candy est un serveur de streaming musical open-source et auto-hébergé qui transforme votre collection audio personnelle en un service de streaming privé, accessible depuis n'importe quel navigateur ou ses applications mobiles officielles. Il scanne votre bibliothèque, lit les métadonnées et les pochettes d'album, et présente le tout via un lecteur web propre et réactif, avec des playlists, une fonction de recherche et des comptes multi-utilisateurs.

Contrairement aux plateformes de streaming commerciales, Black Candy conserve chaque morceau, playlist et habitude d'écoute sur une infrastructure que vous possédez. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de catalogue qui change sans préavis, et pas de compression de vos fichiers de haute qualité — juste votre propre musique, diffusée en pleine fidélité depuis votre VPS vers chaque appareil que vous utilisez.