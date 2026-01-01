Déployez Bionic GPT en un clic.
Alternative à ChatGPT auto-hébergée sur site avec chat d'équipe, assistants basés sur RAG et contrôle d'accès basé sur les rôles pour les entreprises.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bionic GPT
Bionic GPT est un remplacement open-source sur site pour ChatGPT, conçu pour les organisations qui ont besoin d'une IA générative tout en gardant les données strictement confidentielles. Construit autour d'un cœur Rust haute performance, il associe une interface familière de style ChatGPT à des fonctionnalités d'entreprise telles que des espaces de travail d'équipe, un contrôle d'accès basé sur les rôles, des pistes d'audit et des pipelines de génération augmentée par récupération (RAG) agentiques pour tout format de document.
L'auto-hébergement de Bionic GPT sur votre VPS maintient les invites, l'historique des discussions, les embeddings et les documents téléchargés au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais par siège ni partage de données avec des tiers. La plateforme se connecte à tout modèle compatible OpenAI — instances Ollama locales ou fournisseurs distants — et inclut PostgreSQL avec pgvector pour la recherche sémantique, ainsi qu'un moteur RAG dédié pour l'ingestion de documents et la génération d'embeddings.
Caractéristiques principales de Bionic GPT
Expérience de chat familière
Une interface soignée de style ChatGPT avec historique de chat et personnalisation complète des thèmes permet aux équipes d'adopter l'outil sans formation supplémentaire, tandis qu'une interface utilisateur Rust rapide rend les interactions fluides.
Assistants RAG agentiques
Construisez des assistants basés sur vos propres documents — PDF, HTML, CSV, PPTX, et plus encore — avec un découpage sans code, des intégrations et des invites système configurés via l'interface utilisateur web.
Équipes et RBAC
Organisez les utilisateurs en espaces de travail d'équipe isolés, gérez l'accès aux fonctionnalités via des rôles depuis votre SSO, et appliquez des limites d'utilisation des jetons par rôle pour partager équitablement la capacité du modèle.
Apportez n'importe quel LLM
Connectez-vous aux modèles locaux via Ollama ou à des fournisseurs distants en utilisant des API compatibles OpenAI, et permettez aux utilisateurs de basculer entre les modèles sans quitter la conversation.
Confidentialité par conception
Les documents, les embeddings et l'historique des conversations restent à l'intérieur de votre VPS, avec la sécurité au niveau des lignes de Postgres et des conteneurs minimalistes construits à partir de zéro, offrant une défense en profondeur.
Pourquoi exécuter Bionic GPT sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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