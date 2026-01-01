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Outil de gestion automatique de sous-titres pour Sonarr et Radarr qui télécharge et met à niveau les sous-titres dans votre médiathèque.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Bazarr

Bazarr est une application complémentaire à Sonarr et Radarr qui automatise entièrement la gestion et le téléchargement des sous-titres pour votre bibliothèque multimédia. Il surveille votre bibliothèque pour les nouveaux contenus et recherche, télécharge et organise automatiquement les sous-titres dans vos langues préférées auprès de plus de 20 fournisseurs, dont OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed et Podnapisi. Lorsque de meilleures versions de sous-titres deviennent disponibles, Bazarr les met à jour automatiquement — aucune recherche manuelle n'est requise.

Déployer Bazarr sur un VPS dédié lui assure une disponibilité constante et une adresse IP publique fiable, nécessaires pour un accès ininterrompu aux fournisseurs — les réseaux domestiques avec des IP dynamiques peuvent être bloqués par les fournisseurs de sous-titres au fil du temps. Combiné avec des outils de synchronisation de sous-titres qui corrigent les décalages de temps et la prise en charge des pistes SDH pour malentendants, Bazarr offre une couverture complète des sous-titres pour chaque élément multimédia de votre bibliothèque.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bazarr

Intégration de Sonarr et Radarr

Bazarr se connecte directement à votre configuration arr existante et télécharge automatiquement les sous-titres pour chaque film ou épisode dès qu'il est ajouté à votre bibliothèque.

+ 20 fournisseurs de sous-titres

Recherchez simultanément sur OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi et bien d'autres pour maximiser vos chances de trouver des sous-titres précis dans votre langue.

Améliorations automatiques de la qualité

Lorsqu'une meilleure version de sous-titres est publiée pour du contenu déjà présent dans votre bibliothèque, Bazarr remplace automatiquement le fichier existant sans aucune intervention manuelle.

Synchronisation des sous-titres

Les outils de synchronisation intégrés ajustent le minutage des sous-titres pour correspondre aux pistes audio, corrigeant ainsi la raison la plus courante pour laquelle les sous-titres semblent décalés, même lorsqu'ils sont téléchargés depuis des sources fiables.

Soutien aux malentendants

Préférez les pistes SDH ou CC pour l'accessibilité — Bazarr peut prioriser les sous-titres pour malentendants chez tous les fournisseurs pour chaque élément de votre bibliothèque.

Pourquoi exécuter Bazarr sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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