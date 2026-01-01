Déployez autobrr en un clic.
Outil moderne d'automatisation de téléchargement qui surveille les canaux IRC des indexeurs en temps réel pour récupérer les torrents dès qu'ils sont annoncés.
Sélectionnez un forfait VPS pour autobrr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec autobrr
autobrr est une solution moderne d'automatisation des téléchargements pour les torrents et Usenet, réunissant les fonctionnalités d'outils comme autodl-irssi, trackarr et flexget en une solution unique. Il se connecte aux canaux IRC des indexeurs où les nouvelles publications sont annoncées instantanément dès leur mise en ligne, applique vos règles de filtrage et transmet les fichiers torrents correspondants à votre client de téléchargement choisi — le tout en temps réel, sans latence.
L'auto-hébergement d'autobrr sur un VPS assure une surveillance 24h/24 et 7j/7 des canaux IRC avec des connexions persistantes qu'une machine domestique, avec son IP dynamique ou ses périodes d'arrêt planifiées, ne peut pas garantir de manière fiable. Un fonctionnement continu sur une infrastructure dédiée signifie que votre automatisation ne manque jamais une fenêtre de freeleech, une publication à nombre de seeders limité, ou une opportunité de ratio limitée dans le temps sur les traqueurs privés.
Caractéristiques principales de autobrr
Surveillance IRC en temps réel
Les connexions persistantes aux canaux d'annonce IRC de l'indexeur détectent les nouvelles versions dès qu'elles sont mises en ligne, avant que les flux RSS ou l'interrogation d'API ne les détectent.
Règles de filtre avancées
Créez des filtres complexes basés sur la taille, la catégorie, l'uploadeur, le groupe de publication, la résolution et des motifs d'expressions régulières personnalisés pour obtenir exactement ce que vous voulez et rien d'autre.
Support multi-client
Envoyez les torrents capturés directement vers qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, ou des dossiers de surveillance — en acheminant automatiquement différents filtres vers différents clients.
intégration arr
L'intégration native avec Radarr, Sonarr, Lidarr et Whisparr permet à autobrr de vérifier si une version est réellement souhaitée avant le téléchargement, éliminant ainsi le gaspillage de bande passante.
Statistiques et historique
Suivez les nombres de téléchargements, filtrez les taux de réussite et consultez l'historique via l'interface web afin que vous puissiez affiner vos règles et comprendre les performances de votre automatisation au fil du temps.
Pourquoi exécuter autobrr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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