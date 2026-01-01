autobrr est une solution moderne d'automatisation des téléchargements pour les torrents et Usenet, réunissant les fonctionnalités d'outils comme autodl-irssi, trackarr et flexget en une solution unique. Il se connecte aux canaux IRC des indexeurs où les nouvelles publications sont annoncées instantanément dès leur mise en ligne, applique vos règles de filtrage et transmet les fichiers torrents correspondants à votre client de téléchargement choisi — le tout en temps réel, sans latence.

L'auto-hébergement d'autobrr sur un VPS assure une surveillance 24h/24 et 7j/7 des canaux IRC avec des connexions persistantes qu'une machine domestique, avec son IP dynamique ou ses périodes d'arrêt planifiées, ne peut pas garantir de manière fiable. Un fonctionnement continu sur une infrastructure dédiée signifie que votre automatisation ne manque jamais une fenêtre de freeleech, une publication à nombre de seeders limité, ou une opportunité de ratio limitée dans le temps sur les traqueurs privés.