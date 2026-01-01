Jusqu'à 69% de réduction sur autobrr

Déployez autobrr en un clic.

Outil moderne d'automatisation de téléchargement qui surveille les canaux IRC des indexeurs en temps réel pour récupérer les torrents dès qu'ils sont annoncés.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
62,99  MAD /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez autobrr en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour autobrr

63 % de réduction
KVM 1
170,99  MAD
62,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99  MAD
82,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99  MAD
113,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 2 735,76 MAD (prix d'origine : 8 711,76 MAD). Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99  MAD
227,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 5 471,76 MAD (prix d'origine : 15 407,76 MAD). Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
170,99  MAD
62,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99  MAD
82,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99  MAD
113,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 2 735,76 MAD (prix d'origine : 8 711,76 MAD). Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99  MAD
227,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 5 471,76 MAD (prix d'origine : 15 407,76 MAD). Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec autobrr

autobrr est une solution moderne d'automatisation des téléchargements pour les torrents et Usenet, réunissant les fonctionnalités d'outils comme autodl-irssi, trackarr et flexget en une solution unique. Il se connecte aux canaux IRC des indexeurs où les nouvelles publications sont annoncées instantanément dès leur mise en ligne, applique vos règles de filtrage et transmet les fichiers torrents correspondants à votre client de téléchargement choisi — le tout en temps réel, sans latence.

L'auto-hébergement d'autobrr sur un VPS assure une surveillance 24h/24 et 7j/7 des canaux IRC avec des connexions persistantes qu'une machine domestique, avec son IP dynamique ou ses périodes d'arrêt planifiées, ne peut pas garantir de manière fiable. Un fonctionnement continu sur une infrastructure dédiée signifie que votre automatisation ne manque jamais une fenêtre de freeleech, une publication à nombre de seeders limité, ou une opportunité de ratio limitée dans le temps sur les traqueurs privés.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de autobrr

Surveillance IRC en temps réel

Les connexions persistantes aux canaux d'annonce IRC de l'indexeur détectent les nouvelles versions dès qu'elles sont mises en ligne, avant que les flux RSS ou l'interrogation d'API ne les détectent.

Règles de filtre avancées

Créez des filtres complexes basés sur la taille, la catégorie, l'uploadeur, le groupe de publication, la résolution et des motifs d'expressions régulières personnalisés pour obtenir exactement ce que vous voulez et rien d'autre.

Support multi-client

Envoyez les torrents capturés directement vers qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, ou des dossiers de surveillance — en acheminant automatiquement différents filtres vers différents clients.

intégration arr

L'intégration native avec Radarr, Sonarr, Lidarr et Whisparr permet à autobrr de vérifier si une version est réellement souhaitée avant le téléchargement, éliminant ainsi le gaspillage de bande passante.

Statistiques et historique

Suivez les nombres de téléchargements, filtrez les taux de réussite et consultez l'historique via l'interface web afin que vous puissiez affiner vos règles et comprendre les performances de votre automatisation au fil du temps.

Pourquoi exécuter autobrr sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

Immich

Immich

Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées

Déployer
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic

Déployer
AllTube

AllTube

Interface web pour télécharger des vidéos depuis YouTube et d'autres sites

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.