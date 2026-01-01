Déployez Atomic Server avec une installation en un clic.
CMS headless open source en temps réel et base de données graphique pour les bases de connaissances collaboratives et le contenu structuré.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Atomic Server
Atomic Server est un CMS headless open source et une base de données graphique construits sur Atomic Data, un sous-ensemble strict de RDF qui attribue à chaque élément de contenu un schéma typé et une URL stable. Contrairement aux CMS traditionnels qui stockent des blobs opaques, Atomic Server stocke des données structurées et liées qui peuvent être interrogées, validées et synchronisées en temps réel entre les clients.
L'auto-hébergement d'Atomic Server sur votre propre VPS maintient votre graphe de connaissances, vos documents et vos tables sous votre contrôle total, sans verrouillage fournisseur ni frais par utilisateur. Les WebSockets intégrés diffusent des mises à jour en direct à chaque client connecté, ce qui en fait une base solide pour les outils collaboratifs, les wikis internes et les applications personnalisées qui nécessitent un backend structuré et en temps réel.
Caractéristiques principales de Atomic Server
Synchronisation en temps réel
Les WebSockets intégrés transmettent instantanément les modifications à chaque client connecté, de sorte que l'édition collaborative et les tableaux de bord en direct fonctionnent sans infrastructure supplémentaire.
Graphe de connaissances typé
Chaque ressource possède un schéma et une URL unique basés sur Atomic Data, offrant à votre contenu une validation, une liaison et une capacité d'interrogation que les magasins de documents plats ne peuvent égaler.
Éditeur de tableau puissant
Modifier des enregistrements structurés dans une interface utilisateur de type feuille de calcul avec des colonnes typées, des références et une validation — une interface familière pour les contributeurs non techniques.
Recherche en texte intégral
La recherche en texte intégral intégrée indexe automatiquement chaque ressource, rendant les grandes bases de connaissances instantanément consultables sans avoir à configurer un moteur séparé.
JS, React, Svelte SDKs
Les bibliothèques clientes officielles permettent aux développeurs de créer des interfaces et des applications personnalisées qui lisent, écrivent et s'abonnent aux changements en direct via une API typée.
Pourquoi exécuter Atomic Server sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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