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CMS headless open source en temps réel et base de données graphique pour les bases de connaissances collaboratives et le contenu structuré.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Atomic Server

Atomic Server est un CMS headless open source et une base de données graphique construits sur Atomic Data, un sous-ensemble strict de RDF qui attribue à chaque élément de contenu un schéma typé et une URL stable. Contrairement aux CMS traditionnels qui stockent des blobs opaques, Atomic Server stocke des données structurées et liées qui peuvent être interrogées, validées et synchronisées en temps réel entre les clients.

L'auto-hébergement d'Atomic Server sur votre propre VPS maintient votre graphe de connaissances, vos documents et vos tables sous votre contrôle total, sans verrouillage fournisseur ni frais par utilisateur. Les WebSockets intégrés diffusent des mises à jour en direct à chaque client connecté, ce qui en fait une base solide pour les outils collaboratifs, les wikis internes et les applications personnalisées qui nécessitent un backend structuré et en temps réel.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Atomic Server

Synchronisation en temps réel

Les WebSockets intégrés transmettent instantanément les modifications à chaque client connecté, de sorte que l'édition collaborative et les tableaux de bord en direct fonctionnent sans infrastructure supplémentaire.

Graphe de connaissances typé

Chaque ressource possède un schéma et une URL unique basés sur Atomic Data, offrant à votre contenu une validation, une liaison et une capacité d'interrogation que les magasins de documents plats ne peuvent égaler.

Éditeur de tableau puissant

Modifier des enregistrements structurés dans une interface utilisateur de type feuille de calcul avec des colonnes typées, des références et une validation — une interface familière pour les contributeurs non techniques.

Recherche en texte intégral

La recherche en texte intégral intégrée indexe automatiquement chaque ressource, rendant les grandes bases de connaissances instantanément consultables sans avoir à configurer un moteur séparé.

JS, React, Svelte SDKs

Les bibliothèques clientes officielles permettent aux développeurs de créer des interfaces et des applications personnalisées qui lisent, écrivent et s'abonnent aux changements en direct via une API typée.

Pourquoi exécuter Atomic Server sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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