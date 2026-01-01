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Framework de chatbot IA multiplateforme open-source connectant les grands modèles linguistiques à vos applications de messagerie préférées.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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KVM 4
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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec AstrBot

AstrBot est une puissante plateforme de chatbot open-source qui fait le lien entre les grands modèles linguistiques et les applications de messagerie populaires, notamment Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu et LINE. Avec plus de 25 000 étoiles GitHub, il offre un cadre unifié pour la création d'expériences d'IA conversationnelle avec un support multimodal, des bases de connaissances, un bac à sable d'agent pour l'exécution sécurisée de code, et l'intégration du MCP (Model Context Protocol).

L'auto-hébergement d'AstrBot sur votre propre VPS garantit la confidentialité totale de vos clés API, de votre historique de conversation et de vos données de base de connaissances. Avec plus de 1 000 plugins communautaires installables depuis la place de marché intégrée et une interface utilisateur web pour la configuration, vous bénéficiez d'une infrastructure de chatbot IA de niveau entreprise sans dépendre de services hébergés par des tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de AstrBot

Messagerie multiplateforme

Connectez un seul déploiement AstrBot à Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, et plus encore simultanément.

Marché des plugins

Installez parmi plus de 1 000 extensions communautaires en un clic pour étendre les fonctionnalités — outils de modération, planificateurs, intégrations, et plus encore.

Bac à sable de l'agent

Exécutez du code en toute sécurité dans un bac à sable isolé pendant les conversations, permettant des flux de travail agentiques puissants sans exposer le système hôte.

Support de la base de connaissances

Attachez des bases de connaissances personnalisées à vos bots afin qu'ils répondent aux questions basées sur vos propres documents et données plutôt que sur des données d'entraînement génériques.

Intégration MCP

Le support du protocole de contexte de modèle permet à AstrBot d'utiliser des outils externes et des sources de données, débloquant des comportements agentiques avancés au-delà du simple chat.

Pourquoi exécuter AstrBot sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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