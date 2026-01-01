Déployez Apache Zeppelin en un clic.
Carnet web pour l'analyse interactive de données avec Spark, SQL, Scala, Python et R dans un espace de travail collaboratif unique.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache Zeppelin
Apache Zeppelin est un carnet web open source conçu pour l'analyse interactive de données à grande échelle sur des moteurs comme Apache Spark, Flink et Hive. Contrairement aux carnets monolingues, Zeppelin utilise une architecture d'interprète enfichable qui permet à une seule note de mélanger des paragraphes Scala, SQL, Python, R et shell sur des données partagées, les résultats étant transmis entre les langages via un format de tableau intégré.
L'auto-hébergement de Zeppelin sur un VPS permet de conserver les carnets, les connexions aux ensembles de données et les identifiants d'interprète dans votre propre environnement, supprime la tarification par utilisateur des services de carnets gérés et vous donne un contrôle total sur la configuration de Spark, la mémoire JVM et la gestion des dépendances.
Caractéristiques principales de Apache Zeppelin
Paragraphes multi-langues
Mélangez Scala, SQL, Python, R, Markdown et shell au sein d'une seule note à l'aide des interprètes Zeppelin, avec des résultats partagés entre les langages.
Intégration Spark native
Connectez-vous à Apache Spark nativement pour le traitement distribué des données, l'apprentissage automatique et les charges de travail de streaming sans configuration manuelle.
Visualisations intégrées
Transformez n'importe quel résultat SQL ou DataFrame en graphiques à barres, linéaires, circulaires, à nuage de points ou croisés dynamiques, sans aucun code de traçage et avec des entrées de formulaire dynamiques.
Écosystème d'interprètes
Requêter les bases de données JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch et de nombreux autres systèmes via des interpréteurs enfichables configurés par note.
Cahiers collaboratifs
Partagez des notes en direct via une URL, intégrez-les dans des tableaux de bord et planifiez-les avec le planificateur cron intégré pour des rapports automatisés.
Pourquoi exécuter Apache Zeppelin sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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