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Serveur de mémoire persistante open source pour agents de codage IA — capture silencieusement, compresse et rappelle le contexte à travers chaque session.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec agentmemory

agentmemory est une mémoire persistante open-source pour les agents de codage IA et tout client compatible MCP. Il capture silencieusement ce que votre agent fait à chaque session, le compresse en une mémoire consultable et injecte le bon contexte dans la session suivante afin que vous cessiez de réexpliquer votre architecture, de redécouvrir les mêmes bugs et de réenseigner les mêmes préférences.

Construit sur le moteur iii avec un pipeline de consolidation à 4 niveaux et une recherche hybride BM25, vectorielle et graphique, agentmemory atteint une précision de récupération de 95,2 % sur le benchmark LongMemEval-S tout en réduisant les jetons de contexte d'environ 92 %. L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve les transcriptions de session, les mémoires et l'historique de relecture sur une infrastructure que vous contrôlez, sans cloud fournisseur ni facturation par agent.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de agentmemory

Recherche hybride

Combine la récupération par mots-clés BM25, vecteurs denses et graphes de connaissances grâce à la fusion RRF, afin que les agents trouvent les souvenirs pertinents, que vous vous souveniez de la phrase exacte ou seulement du concept.

Capture automatique

Douze points d'ancrage pour Claude Code et six pour Codex CLI enregistrent les invites, les appels d'outils et les résultats sans aucun appel de sauvegarde manuel — les souvenirs s'accumulent simplement en travaillant comme d'habitude.

Fonctionne avec chaque agent

Un serveur parle MCP, REST et stdio, donc Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider et tout client MCP partagent le même pool de mémoire.

Relecture de session

Chaque session enregistrée est rejouable dans la visionneuse intégrée avec lecture, pause, contrôle de la vitesse et raccourcis clavier pour déboguer exactement ce que l'agent a fait et pourquoi.

cycle de vie à 4 niveaux

Un pipeline de consolidation fait vieillir les observations des niveaux à court terme vers les niveaux à long terme, applique un déclin, et oublie automatiquement les souvenirs obsolètes afin que l'index reste compact et que le rappel reste précis.

Pourquoi exécuter agentmemory sur Hostinger

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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