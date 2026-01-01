Déployez Agenta en un clic.
Plateforme LLMOps open source combinant l'ingénierie des invites, l'évaluation et l'observabilité dans un espace de travail unifié.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Agenta
Agenta est une plateforme LLMOps de bout en bout qui consolide les flux de travail pour le déploiement d'applications LLM en production. Les équipes l'utilisent pour itérer sur les invites dans un environnement de test côte à côte, versionner les configurations, exécuter des évaluations automatisées sur des jeux de tests et tracer les requêtes en direct avec une observabilité complète — le tout depuis la même interface.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les invites, les ensembles de données d'évaluation et les données de trace au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de quotas de jetons sur les traces, et une liberté totale d'intégrer n'importe quel fournisseur LLM via le SDK et les services proxy inclus.
Caractéristiques principales de Agenta
Espace de jeu d'invites
Comparez les invites côte à côte entre les modèles et les paramètres dans un environnement visuel, puis promouvez les variantes gagnantes vers des configurations versionnées.
Évaluation automatisée
Exécutez des invites sur des jeux de test à l'aide d'évaluateurs intégrés ou de code personnalisé pour évaluer l'exactitude, la similarité et les régressions avant le déploiement.
Observabilité des LLM
Suivez chaque requête à travers des spans imbriqués avec des métriques complètes d'entrée, de sortie, de latence et de coût pour tout fournisseur ou framework LLM.
Gestion de versions des invites
Gérez les configurations d'invites en tant qu'artefacts versionnés avec des environnements, des retours en arrière et un registre qui découple les invites du code d'application.
Framework agnostique
Les SDKs et le traçage compatible OpenTelemetry s'intègrent avec LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic, et toute autre pile LLM.
Pourquoi exécuter Agenta sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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