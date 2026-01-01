Deepseek iekarei
Izvietojiet Deepseek Harness ar vienu klikšķi
Izvēlieties sev piemērotāko Deepseek Harness plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Viedākas darbplūsmas padziļinātai analīzei
Viss nepieciešamais jūsu Deepseek iejūgam
Uzlabota drošība
Noķeriet visus ļaunprātīgos failus ar ļaunprogrammatūras skeneri. Nodrošiniet sava servera aizsardzību ar DDoS aizsardzību un iebūvētu ugunsmūri. Kontrolējiet savas vietnes pieejamību ar īpašu IP adresi.
Augstākās klases sniegums
Jūsu serveris darbosies ar AMD EPYC procesoriem un NVMe SSD krātuvi, un jūs saņemsiet savām vajadzībām atbilstošu 300 Mb/s infrastruktūru. Ja jums nepieciešami vairāk VPS resursu, varat to jebkurā laikā jaunināt ar dažiem klikšķiem.
Pilnīga kontrole ar izeju
Konfigurējiet savu Deepseek Harness ar pilnām root piekļuves tiesībām, kā vēlaties. Pirms jebkādu būtisku izmaiņu veikšanas veiciet bezmaksas manuālu momentuzņēmumu. Ja nepieciešams, atjaunojiet datus, izmantojot jaunāko bezmaksas automātisko dublējumu.
Uzlabota drošība
Noķeriet visus ļaunprātīgos failus ar ļaunprogrammatūras skeneri. Nodrošiniet sava servera aizsardzību ar DDoS aizsardzību un iebūvētu ugunsmūri. Kontrolējiet savas vietnes pieejamību ar īpašu IP adresi.
Augstākās klases sniegums
Jūsu serveris darbosies ar AMD EPYC procesoriem un NVMe SSD krātuvi, un jūs saņemsiet savām vajadzībām atbilstošu 300 Mb/s infrastruktūru. Ja jums nepieciešami vairāk VPS resursu, varat to jebkurā laikā jaunināt ar dažiem klikšķiem.
Pilnīga kontrole ar izeju
Konfigurējiet savu Deepseek Harness ar pilnām root piekļuves tiesībām, kā vēlaties. Pirms jebkādu būtisku izmaiņu veikšanas veiciet bezmaksas manuālu momentuzņēmumu. Ja nepieciešams, atjaunojiet datus, izmantojot jaunāko bezmaksas automātisko dublējumu.
Deepseek siksna, uz kuru varat paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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