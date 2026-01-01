Līdz 69 % atlaide

Deepseek iekarei

Izvietojiet Deepseek Harness ar vienu klikšķi

Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
Ļaunatūras skeneris
Hostinger aģenta mākslīgā intelekta asistents
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
dziļās meklēšanas iejūgs

Izvēlieties sev piemērotāko Deepseek Harness plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas iknedēļas dublējumkopijas
Ugunsmūra pārvaldība
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
MI tīmekļa terminālis
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas iknedēļas dublējumkopijas
Ugunsmūra pārvaldība
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
MI tīmekļa terminālis
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Viedākas darbplūsmas padziļinātai analīzei

Deepseek Harness ir atvērtā pirmkoda ietvars, kurā katra funkcija ir spraudnis. Modeļus, rīkus, prasmes un pat citus kodēšanas aģentus var apmainīt un pārveidot, dodot jums pilnīgu kontroli pār to, kā jūsu mākslīgā intelekta aģenti tiek veidoti un darbojas, nepieskaroties kodolam.

Deepseek Harness darbināšana VPS serverī ļauj pilnībā kontrolēt resursus, vienlaikus pielāgojot jaudu projekta vajadzībām. Šī iestatīšana nodrošina konsekventu veiktspēju vairākām analīzēm un atvieglo darba slodžu drošu pārvaldību laika gaitā.
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Deepseek iejūgs

Viss nepieciešamais jūsu Deepseek iejūgam

Piešķiriet saviem Deepseek Harness aģentiem īpašus resursus, lai tie varētu veikt lielākas darba slodzes ar nepieciešamo veiktspēju un kontroli.

Uzlabota drošība

Noķeriet visus ļaunprātīgos failus ar ļaunprogrammatūras skeneri. Nodrošiniet sava servera aizsardzību ar DDoS aizsardzību un iebūvētu ugunsmūri. Kontrolējiet savas vietnes pieejamību ar īpašu IP adresi.

Deepseek iejūgs

Augstākās klases sniegums

Jūsu serveris darbosies ar AMD EPYC procesoriem un NVMe SSD krātuvi, un jūs saņemsiet savām vajadzībām atbilstošu 300 Mb/s infrastruktūru. Ja jums nepieciešami vairāk VPS resursu, varat to jebkurā laikā jaunināt ar dažiem klikšķiem.

Deepseek iejūgs

Pilnīga kontrole ar izeju

Konfigurējiet savu Deepseek Harness ar pilnām root piekļuves tiesībām, kā vēlaties. Pirms jebkādu būtisku izmaiņu veikšanas veiciet bezmaksas manuālu momentuzņēmumu. Ja nepieciešams, atjaunojiet datus, izmantojot jaunāko bezmaksas automātisko dublējumu.

Deepseek iejūgs

Uzlabota drošība

Noķeriet visus ļaunprātīgos failus ar ļaunprogrammatūras skeneri. Nodrošiniet sava servera aizsardzību ar DDoS aizsardzību un iebūvētu ugunsmūri. Kontrolējiet savas vietnes pieejamību ar īpašu IP adresi.

Deepseek iejūgs

Augstākās klases sniegums

Jūsu serveris darbosies ar AMD EPYC procesoriem un NVMe SSD krātuvi, un jūs saņemsiet savām vajadzībām atbilstošu 300 Mb/s infrastruktūru. Ja jums nepieciešami vairāk VPS resursu, varat to jebkurā laikā jaunināt ar dažiem klikšķiem.

Deepseek iejūgs

Pilnīga kontrole ar izeju

Konfigurējiet savu Deepseek Harness ar pilnām root piekļuves tiesībām, kā vēlaties. Pirms jebkādu būtisku izmaiņu veikšanas veiciet bezmaksas manuālu momentuzņēmumu. Ja nepieciešams, atjaunojiet datus, izmantojot jaunāko bezmaksas automātisko dublējumu.

Deepseek iejūgs

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Datu centri visā pasaulē

Palielini ielādes ātrumu, izvēloties serveri, kas atrodas vistuvāk tavai auditorijai. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.

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Deepseek siksna, uz kuru varat paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.

Omkar
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MI aģents vienmēr ir aktivizēts un pieejams bez papildu maksas, lai palīdzētu ar visiem VPS pārvaldības uzdevumiem. Neatkarīgi no tā, vai labo kļūdu, atjaunini ugunsmūri vai pārvaldi datus, MI aģents vienkāršo procesu un palīdz ietaupīt laiku, pārvēršot vienkāršas uzvednes uzticamās servera darbībās.
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Deepseek iejūgs

30 dienu atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Deepseek Harness VPS bieži uzdotie jautājumi

Saņemiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Deepseek Harness pakalpojumiem.
DeepSeek Harness ir atvērtā pirmkoda aģentu komplekts, kas nodrošina uz spraudņiem balstītu izpildlaiku mākslīgā intelekta aģentiem, īpaši kodēšanas un automatizācijas darbplūsmām. VPS varat palaist tā tīmekļa vai termināļa lietotāja saskarni, savienot LLM pakalpojumu sniedzējus, piemēram, DeepSeek, un organizēt spraudņus tādiem uzdevumiem kā koda rediģēšana, projektu refaktorēšana, datu apstrāde un citas aģentu vadītas darbplūsmas.
Palaižot DeepSeek Harness virtuālajā serverī (VPS), jūsu aģenta vide vienmēr ir ieslēgta, tāpēc ilgstoši uzdevumi un fona darbplūsmas var turpināties pat tad, ja jūsu klēpjdators ir bezsaistē. VPS arī centralizēti apkopo jūsu konfigurāciju, spraudņus un darba vietas vienuviet, kas ir noderīgi, ja vēlaties piekļūt Harness no vairākām ierīcēm vai sadarboties ar komandas biedriem, izmantojot drošus savienojumus.
Izmantojot VPS, jums parasti ir root vai sudo piekļuve, tāpēc jūs kontrolējat visu DeepSeek Harness steku: Node.js versijas, vides mainīgos, ugunsmūra noteikumus, procesu pārvaldniekus un krātuves izkārtojumu. Varat pārvaldīt spraudņus no Git avotiem, pievienot pielāgotus rīkus un modeļu galapunktus, kā arī skriptēt sistēmas līmeņa automatizāciju ap steku, izmantojot čaulu, cron, Docker vai citus orķestrēšanas rīkus, kas atbilst jūsu darbplūsmai.
VPS ir labi piemērots DeepSeek Harness, jo varat izvēlēties centrālā procesora, atmiņas un diska profilus, kas atbilst jūsu aģenta darba slodzēm, un palielināt tos, pieaugot lietojumam. Varat uzraudzīt ieviešanas procesu, izmantojot tādus rīkus kā systemd vai Docker, izmantot momentuzņēmumus un dublējumkopijas atkopšanai, kā arī novietot serveri reģionos tuvu modeļa galapunktiem, lai samazinātu API izsaukumu latentumu.
Šī iestatīšana ir ideāli piemērota izstrādātājiem, datu speciālistiem un nelielām komandām, kurām nepieciešama pastāvīga, koplietojama mākslīgā intelekta sistēma kodēšanas un automatizācijas projektiem. Tā ir piemērota arī pieredzējušiem lietotājiem, kuri bieži strādā no vairākām iekārtām, kuriem nepieciešama reproducējama vide eksperimentiem vai kuri vēlas mitināt pielāgojamu aģenta darba vidi, kas laika gaitā var attīstīties ar spraudņiem un jaunām darbplūsmām.

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