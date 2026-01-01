Sāc darbu tiešsaistē ar izdevīgiem plāniem un pakalpojumiem
1 klikšķa OpenClaw
30 dienu atmaksas garantija
24/7 atbalsts
Atcel jebkurā laikā
Nekādām pūlēm
Pilnīgai kontrolei
Resursi
Jūsu pašu mākslīgā intelekta aģents. Privāts, vienmēr ieslēgts un tiešraidē 60 sekundēs.
Tūlītēja iestatīšana
OpenClaw ir neticami viegli instalējams, nodrošinot mākslīgā intelekta aģentu pieejamību ikvienam. Nav ne žargona, ne sarežģītības, tikai ātrs ceļš uz jūsu pirmo automatizāciju.
Nav nepieciešama apkope
Pārvaldītais OpenClaw nodrošina visu drošību, atjauninājumus un dublējumkopijas. Jūsu mākslīgā intelekta aģenti darbojas visu diennakti, bez jebkāda manuāla darba.
Iebūvētie rīki
OpenClaw ir viss nepieciešamais vienkāršai sākšanai — iebūvēti mākslīgā intelekta modeļi, tīmekļa pārlūkošana un aģentu pastkaste.
OpenClaw ar Hostinger salīdzinājumā ar citiem
OpenClaw Hostinger bieži uzdotie jautājumi
Vai man ir nepieciešamas tehniskās zināšanas, lai iestatītu OpenClaw?
Nepavisam. OpenClaw ar vienu klikšķi ir paredzēts cilvēkiem, kuri nekad mūžā nav pieskārušies serverim. Mūsu viena klikšķa izvietošana apstrādā visu instalēšanu — sākot no servera vides līdz AI konfigurācijai. Vienkārši izvēlieties savu plānu, noklikšķiniet uz “Izvietot”, un jūsu personīgais AI asistents būs pieejams dažu minūšu laikā. Nav nepieciešama kodēšana, nav komandrindu, nav sarežģītu informācijas paneļu.
Kā darbojas mākslīgā intelekta kredīti, un vai man ir jāizveido ārējie konti?
Jūsu mākslīgā intelekta kredīti ir iepriekš integrēti un gatavi lietošanai uzreiz pēc izņemšanas no kastes. Atšķirībā no standarta OpenClaw iestatīšanas, jums nav jāveido konti pie mākslīgā intelekta pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, OpenAI vai Anthropic, jāģenerē API atslēgas vai jāveic jebkāda tehniska konfigurācija. Vienkārši iegādājieties kredītus, izmantojot Hostinger informācijas paneli, un jūsu asistents tiks aktivizēts nekavējoties. Kad jums nepieciešams vairāk, papildiniet tos tieši no tā paša informācijas paneļa — tas ir tik vienkārši.
Vai mani dati ir privāti un drošībā?
Pilnīgi piekrītu. Katra OpenClaw instance darbojas savā izolētā vidē, kas nozīmē, ka jūsu dati un sarunas ir pilnībā atdalītas no citiem lietotājiem. Mēs bloķējam katru konteineru, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi vai ārējas izmaiņas, un katrai instancei pēc noklusējuma ir ģenerēta pielāgota, ļoti sarežģīta drošības vārteja. Jūs saņemat profesionāla līmeņa aizsardzību, neko nekonfigurējot pašam.
Kāda ir atšķirība starp OpenClaw ar vienu klikšķi un OpenClaw palaišanu VPS serverī?
Ar VPS jūs iegūstat pilnu root piekļuvi un pilnīgu kontroli pār serveri, taču tas arī nozīmē, ka jūs esat atbildīgs par iestatīšanu, atjauninājumiem un drošību. 1 klikšķa OpenClaw novērš visu šo sarežģītību. Mēs pārvaldām infrastruktūru, uzturējam jūsu instanci jaunākajā stabilajā versijā un pievienojam papildu drošības slāņus, lai jūs varētu pilnībā koncentrēties uz sava AI palīga izmantošanu, nevis servera pārvaldību. Ja esat izstrādātājs, kurš vēlas pilnīgu pielāgošanu, mūsu VPS OpenClaw plāni ir jums piemērotāki.
Ko es īsti varu darīt ar OpenClaw?
OpenClaw ir jūsu personīgais mākslīgā intelekta asistents, kas darbojas visu diennakti, pat ja jūsu klēpjdators ir aizvērts. Varat to savienot ar savām iecienītākajām ziņojumapmaiņas lietotnēm, tostarp WhatsApp, Telegram, Slack un Discord, un izmantot to ikdienas uzdevumu automatizēšanai, sarunu pārvaldībai dažādās platformās, potenciālo klientu apstrādei, pārlūkprogrammas automatizācijas veikšanai un daudz kam citam. Uztveriet to kā digitālās komandas locekli, kurš nekad neguļ un vienmēr ir gatavs palīdzēt.