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Vaizdo įrašų svetainių šablonai

Idealiai tinka videografams, filmų kūrėjams, transliuotojams, turinio kūrėjams, gamybos studijoms ir žiniasklaidos prekių ženklams.
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Blackline (Production company)

Blackline (Production company)

Monvero (actor)

Monvero (actor)

Noirframe (Filmmaker)

Noirframe (Filmmaker)

Viresta (videographer)

Viresta (videographer)

Svetainių šablonų DUK

Vaizdo įrašų svetainių šablonai yra iš anksto sukurti maketai, skirti vaizdo įrašų kūrėjams, filmų kūrėjams ir srautinio perdavimo platformoms. Jie padeda demonstruoti vaizdo įrašų bibliotekas, paryškinti turinį ir plėsti auditoriją aplink vaizdinę mediją.

Taip. Svetainių šablonus gali redaguoti keičiant tekstus, vaizdus, spalvas, išdėstymą ir funkcijas pagal savo prekės ženklą bei tikslus. Taip pat bet kada gali pridėti arba pašalinti puslapius ir skiltis. Visi šablonai yra visiškai redaguojami ir jiems nereikia programavimo ar dizaino patirties.

Priklausomai nuo pasirinkto šablono, redagavimo patirtis gali skirtis. Vieni šablonai sukurti naudojant Hostinger svetainių kūrimo įrankį, o kiti – naudojant Hostinger Horizons.

Su Hostinger svetainių kūrimo įrankiu sukurti šablonai naudoja intuityvų redaktorių su integruotais DI įrankiais, kurie padeda greitai kurti turinį ir koreguoti išdėstymą.

Horizons šablonai paremti kūrimo su DI principu. Užuot rankiniu būdu keitus elementus, pakanka aprašyti norimus pakeitimus ir kalbėtis su DI, kuris juos pritaiko už tave.

Abu redaktoriai yra pritaikyti pradedantiesiems, todėl gali tiesiog pasirinkti patinkantį šablono dizainą ir readguoti jį pagal savo poreikius.

Ne. Hostinger svetainių šablonai sukurti pradedantiesiems ir nereikalauja programavimo įgūdžių. Gali kurti ir koreguoti savo svetainę naudojant vizualinius redaktorius ir DI įrankius. Tiesiog redaguok tekstą, keisk paveikslėlius, koreguok maketus ir pridėk naujų skilčių, kad sukurtum profesionalią svetainę, atitinkančią tavo poreikius.

Su Hostinger svetainių šablonais gali paleisti svetainę per kelias minutes ar valandas, priklausomai nuo to, kiek redagavimo tau reikia.

Procesas taip pat gali skirtis priklausomai nuo redaktoriaus, naudoto šablonui sukurti. Šablonai, sukurti naudojant Hostinger svetainių kūrimo įrankį, naudoja intuityvų redaktorių, kuris leidžia greitai koreguoti kiekvieną elementą puslapyje. Jie apima iš anksto sukurtas sekcijas ir DI įrankius, kurie gali padėti generuoti papildomą turinį pagal poreikį. Gali įsivaizduoti tai kaip „Lego“ rinkinį su paruoštomis detalėmis, kurias lengva surinkti.

Šablonai, sukurti naudojant Hostinger DI kūrimo įrankį, naudoja kūrimo su DI metodą. Užuot rankiniu būdu vilkus elementus, tu apibūdini norimus pakeitimus, ir DI juos pritaiko už tave. Tai leidžia giliau pritaikyti ir suteikia daugiau kūrybinės laisvės, nors dizaino užbaigimas gali užtrukti šiek tiek ilgiau, nes rezultatas priklauso nuo tavo nurodymų.

Taip, visi Hostinger svetainių šablonai yra optimizuoti paieškos sistemoms. Tavo svetainė bus greita, turės logišką struktūrą ir integruotas puslapio SEO funkcijas.

Svetainė taip pat bus visiškai pritaikyta mobiliesiems įrenginiams. Tai reiškia, kad nesvarbu, kokį įrenginį naudoja tavo lankytojai, tavo svetainė atrodys puikiai ir veiks sklandžiai tiek kompiuteriuose, tiek išmaniuosiuose.

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Kurk su DI svetainių kūrimo įrankiu
Sukurk svetainę iš vienos užklausos su DI galia, tada redaguok kiekvieną detalę su intuityviais įrankiais.
Kurk su Horizons
Kurk veikiančias svetaines ir programas tiesiog susirašinėjant su DI.

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