Rinkodaros svetainių šablonų DUK
Kas yra svetainės šablonas?
Svetainės šablonas arba svetainės tema yra iš anksto sukurtas svetainės išdėstymas, apimantis paruoštą struktūrą, dizaino elementus ir pavyzdinį turinį. Tai yra atspirties taškas, kurį galite pritaikyti savo tekstu, vaizdais, prekės ženklu ir funkcijomis, kad greitai sukurtumėte visą svetainę.
„Hostinger“ svetainių šablonai paprastai apima:
- Puslapio išdėstymus (pagrindinis puslapis, apie mus, kontaktai ir kt.)
- Dizaino elementus, tokius kaip šriftai, spalvos ir skyriai
- Naršymo struktūrą
- Reaguojantį dizainą, kad svetainė veiktų mobiliuosiuose įrenginiuose ir darbalaukiuose.
Naudojant šabloną, jums nereikia kurti svetainės dizaino ar kodo nuo nulio. Vietoj to, jūs pasirenkate šabloną, atitinkantį jūsų poreikius, ir modifikuojate jį, kad atitiktų jūsų prekės ženklą ar projektą.
Kokie yra skirtingi svetainių šablonų tipai?
„Hostinger“ svetainių šablonai sukurti įvairiems tikslams ir pramonės šakoms. Priklausomai nuo nišos, dizainai svyruoja nuo švaraus ir minimalistinio iki ryškaus ir drąsaus.
Kai kurios populiariausios šablonų kategorijos yra el. prekyba, portfolio, verslas, gyvenimo aprašymas, tinklaraštis, rinkodara ir mada. Taip pat yra tuščių šablonų pasirinkimas, jei jau turite konkrečią viziją, kurią norite įgyvendinti.
Kaip išsirinkti šabloną savo svetainei?
Pradėkite galvodami apie tai, ko norite pasiekti su savo svetaine. Priklausomai nuo jūsų tikslų, jums gali prireikti skirtingų tipų svetainių. Pavyzdžiui, galite naudoti:
- verslo svetainės šabloną įmonės svetainei;
- portfelio šabloną savo darbams pristatyti;
- el. prekybos šabloną produktams parduoti internetu.
Nustatę, kokio tipo svetainės jums reikia, atsižvelkite į šiuos dalykus:
- Reikalingos funkcijos ir funkcionalumas. Pavyzdžiui, el. prekybos svetainėms reikia produktų puslapių ir atsiskaitymo parinkčių, o nuomonės formuotojai ar kūrėjai gali teikti pirmenybę tinklaraščio stiliaus maketams, kad galėtų dalytis istorijomis ir nuotraukomis.
- Maketo ir dizaino stilius. Pasirinkite maketą, kuris atitiktų jūsų turinį, pvz., minimalistinį dizainą portfeliams arba dinamiškesnį maketą įmonėms.
- Prekės ženklo suderinamumas. Šablono išvaizda ir pojūtis turėtų būti artimi jūsų prekės ženklo stiliui, kad jį būtų galima lengvai pritaikyti prie jūsų tapatybės.
Kas daro gerą interneto dizaino šabloną?
Nors nėra vienareikšmio atsakymo, geri interneto svetainių dizaino šablonai turėtų būti visiškai pritaikyti mobiliesiems įrenginiams, sukurti naudojant HTML5 ir atitikti šiuolaikinius dizaino principus bei tendencijas.
Be to, geras svetainės išdėstymo šablonas turėtų atlikti kelis tikslus. Pavyzdžiui, vieno puslapio svetainės dizainą turėtų būti lengva transformuoti į internetinę parduotuvę, pridedant el. prekybos funkcijas ir papildomus puslapius.
Kaip sukurti svetainę naudojant šabloną?
Tiesiog pasirinkite jums patinkantį svetainės dizainą – galite jį peržiūrėti prieš pradėdami redaguoti.
„Hostinger“ siūlo dviejų tipų svetainių šablonus – „Hostinger Website Builder“ ir „Horizons“ šablonus. Abu yra pritaikyti mobiliesiems įrenginiams, paruošti SEO optimizavimui ir lengvai pritaikomi bei paleidžiami. Skirtumas slypi tame, kaip juos redaguojate.
„Hostinger Website Builder“ šablonuose naudojamas tradicinis vilkimo ir numetimo redaktorius, leidžiantis keisti šriftus, koreguoti spalvas ir rankiniu būdu atnaujinti vaizdus bei tekstą. Taip pat yra dirbtinio intelekto įrankių, tokių kaip „AI Writer“, kurie padeda pagreitinti procesą.
„Horizons“ šablonai taiko „Vibe“ kodavimo metodą. Galite tiesiogiai atnaujinti tekstą ir vaizdus bei koreguoti šriftus ar spalvų schemas, aprašydami pakeitimus dirbtinio intelekto agentui, kuris juos pritaikys už jus.
Abu metodai yra patogūs pradedantiesiems ir leidžia lengvai ir greitai pritaikyti pakeitimus – tiesiog pasirinkite jums tinkamiausią šabloną.
Kai būsite patenkinti savo svetainės išvaizda, spustelėkite „Paskelbti“ ir ji bus nedelsiant paskelbta.
Ar „Hostinger“ svetainių šablonai yra nemokami?
Galite pradėti kurti savo projektą naudodami bet kurį „Hostinger“ šabloną nemokamai, be jokios kreditinės kortelės. Tačiau, kai būsite pasiruošę publikuoti savo projektą internete, turėsite atnaujinti planą į mokamą.
Priklausomai nuo pasirinkto šablono, planų kainos prasideda nuo 2,49 €/mėn. šablonams, sukurtiems naudojant vilkimo ir numetimo svetainių kūrimo priemonę, arba nuo 6,99 €/mėn. šablonams, sukurtiems naudojant „Vibe“ kodavimo redaktorių.
„Hostinger“ planuose jau yra numatytas talpinimas ir pasirinktinis domeno vardas, todėl jums nereikės mokėti papildomai ar naudotis trečiųjų šalių paslaugomis.
Ar galiu prie pasirinktos temos pridėti daugiau puslapių?
Žinoma – įsivaizduokite žiniatinklio dizaino šablonus kaip kūrybiškus svetainės išvaizdos pavyzdžius. Galite juos laisvai pritaikyti ir pridėti naujų puslapių ar skyrių, kada tik prireiks redaguodami savo projektą.
Ar man reikia programavimo įgūdžių norint naudoti šabloną?
Ne. „Hostinger“ svetainių dizaino šablonai sukurti taip, kad juos būtų lengva pritaikyti be programavimo. Kurdami projektą galite redaguoti maketus, tekstą, vaizdus ir kitus elementus, todėl galite sukurti profesionalią svetainę be techninių įgūdžių.
Ar „Hostinger“ svetainių šablonai tinka SEO?
Taip, visos „Hostinger“ šabloninės svetainės yra optimizuotos paieškos sistemoms. Nesvarbu, ar kuriate nukreipimo puslapį, portfolio ar internetinę parduotuvę, jūsų svetainė gaus naudos iš greito įkėlimo greičio, logiškos struktūros ir integruotų SEO funkcijų.
Ar svetainių šablonai pritaikyti mobiliesiems įrenginiams?
Visi „Hostinger“ svetainių šablonai yra visiškai pritaikyti mobiliesiems įrenginiams. Tai reiškia, kad nesvarbu, kokį įrenginį naudoja jūsų auditorija, jūsų svetainė visada atrodys nepriekaištingai.
Ar galiu atlikti pakeitimus savo svetainėje po jos paskelbimo?
Žinoma. Net ir geriausios svetainės gauna naudos iš reguliarių atnaujinimų. Retkarčiais, augant svetainei, galite norėti sukurti naujų puslapių, atnaujinti esamą turinį arba pridėti naujų funkcijų. Jūsų kontaktiniai duomenys gali pasikeisti arba jūsų projektas gali išsivystyti į visavertį el. prekybos verslą. Kai tik prireiks, tiesiog grįžkite prie savo projekto, atlikite atnaujinimus ir paskelbkite pakeitimus.
Ar galiu pakeisti savo svetainės kodą?
Priklausomai nuo naudojamo redaktoriaus, prieigos prie jūsų svetainės kodo lygis gali skirtis.
Naudodami „Hostinger Website Builder“, negalite tiesiogiai redaguoti šablonu pagrįstos svetainės šaltinio kodo, tačiau galite pridėti pasirinktinius kodo fragmentus prie savo puslapių. Tai leidžia jums išplėsti savo svetainę papildomomis funkcijomis, tokiomis kaip valdikliai, infografika, interaktyvūs žemėlapiai, formos, animacijos ir kt.
Naudodamiesi „Hostinger Horizons“, turite visišką prieigą prie savo projekto kodo, todėl suteikiate daugiau lankstumo ir tai yra geras pasirinkimas labiau pažengusiems vartotojams, norintiems gilesnių pritaikymų.
