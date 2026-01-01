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Literatūros menų ir autorių svetainių šablonai

Puikiai tinka rašytojams, poetams, tinklaraštininkams, pasakotojams ir kūrybingiems specialistams, norintiems dalytis savo darbais ir burti auditoriją.
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Eleanor (Writer)

Eleanor (Writer)

Luminor (author)

Luminor (author)

Svetainių šablonų DUK

Literatūros meno ir autorių svetainių šablonai yra iš anksto sukurti maketai, skirti rašytojams ir autoriams. Jie padeda pristatyti knygas, straipsnius ir kūrybą, kartu sujungiant rašytojus su skaitytojais ir leidėjais.

Taip. Gali pritaikyti svetainių šablonus keičiant tekstą, vaizdus, spalvas, išdėstymus ir funkcijas, kad atitiktų tavo prekės ženklą ir tikslus. Taip pat gali pridėti arba pašalinti puslapius ir skyrius, kada tik nori. Visi šablonai yra visiškai redaguojami ir nereikalauja jokių programavimo ar dizaino žinių.

Priklausomai nuo pasirinkto šablono, redagavimo patirtis gali skirtis. Kai kurie šablonai sukurti naudojant Hostinger svetainių kūrimo įrankį, o kiti – su Hostinger Horizons.

Šablonai, sukurti naudojant Hostinger svetainių kūrimo įrankį, naudoja intuityvų redaktorių su integruotais DI įrankiais, kurie padeda greitai kurti turinį ir koreguoti išdėstymus.

Horizons šablonai naudoja kūrimo su DI metodą. Užuot rankiniu būdu perkėlus elementus, apibūdini norimus pakeitimus ir bendrauji su DI, kuris pritaiko atnaujinimus už tave.

Abu redaktoriai yra patogūs pradedantiesiems, todėl gali tiesiog pasirinkti patinkantį šablono dizainą ir pritaikyti jį pagal savo poreikius.

Ne. Hostinger svetainių šablonai yra sukurti pradedantiesiems ir nereikalauja programavimo įgūdžių. Gali kurti ir pritaikyti savo svetainę naudojant vizualinius redaktorius ir DI įrankius. Tiesiog redaguok tekstą, keisk paveikslėlius, koreguok maketus ir pridėk naujų skilčių, kad sukurtum profesionalią svetainę, atitinkančią tavo poreikius.

Su Hostinger svetainių šablonais gali paleisti svetainę per kelias minutes ar valandas, priklausomai nuo to, kiek redagavimo tau reikia.

Procesas taip pat gali skirtis priklausomai nuo redaktoriaus, naudoto šablonui sukurti. Šablonai, sukurti naudojant Hostinger svetainių kūrimo įrankį, naudoja intuityvų redaktorių, kuris leidžia greitai koreguoti kiekvieną elementą puslapyje. Jie apima iš anksto sukurtas sekcijas ir DI įrankius, kurie gali padėti generuoti papildomą turinį pagal poreikį. Gali įsivaizduoti tai kaip „Lego“ rinkinį su paruoštomis detalėmis, kurias lengva surinkti.

Šablonai, sukurti naudojant Hostinger DI kūrimo įrankį, naudoja kūrimo su DI metodą. Užuot rankiniu būdu vilkus elementus, tu apibūdini norimus pakeitimus, ir DI juos pritaiko už tave. Tai leidžia giliau pritaikyti ir suteikia daugiau kūrybinės laisvės, nors dizaino užbaigimas gali užtrukti šiek tiek ilgiau, nes rezultatas priklauso nuo tavo nurodymų.

Taip, visi Hostinger svetainių šablonai yra optimizuoti paieškos sistemoms. Tavo svetainė pasižymi greitu įkėlimu, logiška struktūra ir integruotomis puslapio SEO funkcijomis.

Tavo svetainė taip pat bus visiškai pritaikyta mobiliesiems įrenginiams. Tai reiškia, kad nesvarbu, kokį įrenginį naudoja tavo lankytojai, svetainė atrodys puikiai ir veiks sklandžiai kompiuteryje ir mobiliajame.

Nerandi tinkamo šablono?

Kurk su DI svetainių kūrimo įrankiu
Sukurk svetainę iš vienos užklausos su DI galia, tada redaguok kiekvieną detalę su intuityviais įrankiais.
Kurk su Horizons
Kurk veikiančias svetaines ir programas tiesiog susirašinėjant su DI.

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