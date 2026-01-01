Gaukite tiesioginę pagalbą iš „Hostinger Agent“, jūsų dirbtinio intelekto palaikymo agento
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Kodėl „Hostinger“ agentas keičia žaidimo taisykles
500+ veiksmų. Ir dar daugiau pakeliui
85 % sėkmės rodiklis
Pagalba mygtuko paspaudimu
Ekonomiška mums – naudinga tau
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„Hostinger“ agentas greitai suprato mano susirūpinimą ir pateikė aiškias, nuoseklias instrukcijas, kurios išsprendė mano problemą be jokių painiavos požymių.
„Hostinger Agent“, jų dirbtinio intelekto palaikymas, yra puikus. Iš tikrųjų man tai labiau patinka nei kalbėtis su žmogumi, nes neskubu.
Jų dirbtinio intelekto asistentas „Hostinger“ agentas yra LABAI paslaugus. Užuot nukreipęs mane į nesibaigiančius pagalbos dokumentus, jis iš tikrųjų atlieka veiksmus mano paskyroje. Tai tarsi budintis jaunesnysis sistemos administratorius.
„Hostinger“ agento DUK
Kas yra „Hostinger“ agentas?
„Hostinger Agent“ yra „Hostinger“ dirbtinio intelekto palaikymo agentas, sukurtas valdyti jūsų svetaines ir paslaugas per paprastą pokalbį. Jis atlieka daugiau nei 500 administratoriaus lygio veiksmų – nuo svetainių perkėlimo ir atsarginių kopijų kūrimo iki DNS įrašų valdymo ir serverio sveikatos tikrinimo. Sužinokite daugiau apie „Hostinger Agent“.
Kuriuos „Hostinger“ produktus palaiko „Hostinger“ agentas?
„Hostinger“ agentas veikia visoje „Hostinger“ ekosistemoje – žiniatinklio priegloboje, „WordPress“, VPS, svetainių kūrimo priemonėje, „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo priemonėje, „Hostinger“ pašte, domenuose ir mokėjimuose. Kad ir ką valdytumėte, „Hostinger“ agentas yra pasiruošęs jums padėti.
Ar „Hostinger“ agentas gali atlikti pakeitimus mano paskyroje, ar jis tik atsako į klausimus?
Abu – tačiau „Hostinger“ agentas išsiskiria tuo, kad imasi veiksmų. Užuot nukreipęs jus į pagalbos dokumentą, „Hostinger“ agentas tiesiogiai jūsų paskyroje jungia domenus, atnaujina DNS nustatymus, įdiegia papildinius ir dar daugiau.
Ar „Hostinger“ agentas pasiekiamas mobiliuosiuose įrenginiuose?
Taip. „Hostinger“ agentas pasiekiamas visur, kur jungiatės prie „Hostinger“ – įskaitant mobiliuosius įrenginius ir net „WhatsApp“ – todėl greita pagalba visada pasiekiama vos per vieną žinutę, kad ir iš kur dirbtumėte.
Kas nutinka, jei „Hostinger“ agentas negali išspręsti mano problemos?
„Hostinger“ agentas 85 % palaikymo sąveikų tvarko savarankiškai. Visais klausimais, kurie nėra jo kompetencijoje, jis jus sujungia su specialistu, kad niekada neliktumėte be sprendimo.