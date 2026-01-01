Gaukite tiesioginę pagalbą iš „Hostinger Agent“, jūsų dirbtinio intelekto palaikymo agento

„Hostinger“ agentas kasdien tvarko daugiau nei 45 tūkst. pokalbių – valdo paslaugas, rašo tinklaraščio įrašus ir migruoja svetaines – visa tai per paprastą pokalbį.
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Gaukite tiesioginę pagalbą iš „Hostinger Agent“, jūsų dirbtinio intelekto palaikymo agento

Greičiausias kelias į rezultatą

„Hostinger“ agentas yra su jumis visuose „Hostinger“ produktuose, net ir telefone – tiesiog pasakykite jam, ko jums reikia.

Web hostingas

Svetainės perkėlimas
Paspartinkite
Sukurkite atsarginę kopiją
Nustatymų radimas „hPanel“
Tvarkykite svetaines, duomenų bazes ir įrankius
Web hostingas

Kodėl „Hostinger“ agentas keičia žaidimo taisykles

500+ veiksmų. Ir dar daugiau pakeliui

„Hostinger“ agentas atlieka daugiau nei 500 administratoriaus lygio veiksmų, įskaitant svetainių perkėlimą, atsarginių kopijų kūrimą ir serverio sveikatos patikrinimus.
„Hostinger“ agentas tvarko 85 % palaikymo sąveikų visoje „Hostinger“ platformoje, o vidutinis klientų pasitenkinimo rodiklis siekia 77 %.
„Hostinger“ agentas atsako į klausimus vidutiniškai vos per 9 sekundes, atlikdamas maždaug 800 specialistų darbą.
„Hostinger“ agentas šiais metais sutaupys mums daugiau nei 14 mln. eurų. Tai leidžia mums ir toliau siūlyti kokybiškas paslaugas už vieną mažiausių kainų rinkoje.

Pirmenybę teikiate „WhatsApp“? „Hostinger“ agentas yra pasiruošęs.

Klausk apie planus, nustatymus ar problemas – Kodee atsakys programėlėje, kuria jau naudojiesi.
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Prisijunk prie milijonų laimingų klientų

„Hostinger“ agentas greitai suprato mano susirūpinimą ir pateikė aiškias, nuoseklias instrukcijas, kurios išsprendė mano problemą be jokių painiavos požymių.

Anas Rk

Anas Rk

„Hostinger Agent“, jų dirbtinio intelekto palaikymas, yra puikus. Iš tikrųjų man tai labiau patinka nei kalbėtis su žmogumi, nes neskubu.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Jų dirbtinio intelekto asistentas „Hostinger“ agentas yra LABAI paslaugus. Užuot nukreipęs mane į nesibaigiančius pagalbos dokumentus, jis iš tikrųjų atlieka veiksmus mano paskyroje. Tai tarsi budintis jaunesnysis sistemos administratorius.

Philip

Philip

Tiesiog praneškite „Hostinger“ agentui ir laikykite, kad viskas atlikta

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„Hostinger“ agento DUK

Raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie mūsų dirbtinio intelekto klientų aptarnavimo agentą „Hostinger Agent“.

„Hostinger Agent“ yra „Hostinger“ dirbtinio intelekto palaikymo agentas, sukurtas valdyti jūsų svetaines ir paslaugas per paprastą pokalbį. Jis atlieka daugiau nei 500 administratoriaus lygio veiksmų – nuo ​​svetainių perkėlimo ir atsarginių kopijų kūrimo iki DNS įrašų valdymo ir serverio sveikatos tikrinimo. Sužinokite daugiau apie „Hostinger Agent“.

„Hostinger“ agentas veikia visoje „Hostinger“ ekosistemoje – žiniatinklio priegloboje, „WordPress“, VPS, svetainių kūrimo priemonėje, „Hostinger“ dirbtinio intelekto kūrimo priemonėje, „Hostinger“ pašte, domenuose ir mokėjimuose. Kad ir ką valdytumėte, „Hostinger“ agentas yra pasiruošęs jums padėti.

Abu – tačiau „Hostinger“ agentas išsiskiria tuo, kad imasi veiksmų. Užuot nukreipęs jus į pagalbos dokumentą, „Hostinger“ agentas tiesiogiai jūsų paskyroje jungia domenus, atnaujina DNS nustatymus, įdiegia papildinius ir dar daugiau.

Taip. „Hostinger“ agentas pasiekiamas visur, kur jungiatės prie „Hostinger“ – įskaitant mobiliuosius įrenginius ir net „WhatsApp“ – todėl greita pagalba visada pasiekiama vos per vieną žinutę, kad ir iš kur dirbtumėte.

„Hostinger“ agentas 85 % palaikymo sąveikų tvarko savarankiškai. Visais klausimais, kurie nėra jo kompetencijoje, jis jus sujungia su specialistu, kad niekada neliktumėte be sprendimo.

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