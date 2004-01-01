最大70%オフ

ディープシークハーネス

Deepseek Harnessをワンクリックで導入

週に1度の無料自動バックアップ
マルウェアスキャナー
Hostinger Agent AIアシスタント
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
deepseek harness

Deepseekハーネスプランをお選びください

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
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3,049
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更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
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どのプランでも充実の機能を完備

AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
世界中のデータセンター
週に1度の無料バックアップ
ファイアウォール管理
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
AI Webターミナル
ドメインが1年間無料
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
世界中のデータセンター
週に1度の無料バックアップ
ファイアウォール管理
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
AI Webターミナル
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

よりスマートなワークフローによる詳細な分析

Deepseek Harnessはオープンソースのフレームワークで、すべてのケイパビリティがプラグインです。モデル、ツール、スキル、さらには他のコーディングエージェントを入れ替えて再構成できるため、コアに触れることなくAIエージェントの構築と実行を完全に制御できます。

VPSでDeepseek Harnessを実行すると、リソースを完全に制御しながら、プロジェクトのニーズにキャパシティを適応させることができます。このセットアップは、複数の分析で安定したパフォーマンスをサポートし、時間の経過とともにワークロードを安全に管理しやすくなります。
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ディープシーク・ハーネス

Deepseekハーネスに必要なものすべて

Deepseek Harnessのエージェントに、必要なパフォーマンスと制御でより重いワークロードを実行するための専用リソースを提供します。

高度なセキュリティ

マルウェアスキャナーで悪意のあるファイルを検出します。DDoS攻撃対策と内蔵ファイアウォールでサーバーを保護します。専用IPアドレスでウェブサイトへのアクセスを制御します。

ディープシーク・ハーネス

最高のパフォーマンス

お客様のサーバーはAMD EPYCプロセッサとNVMe SSDストレージを搭載し、お客様のニーズに合わせた300Mb/sのインフラストラクチャをご提供します。VPSのリソースがさらに必要になった場合は、数回のクリックでいつでもアップグレードできます。

ディープシーク・ハーネス

完全な制御と脱出手段

Deepseek Harnessの設定は、ルートへのフルアクセスを好みに応じて行ってください。大きな変更を加える前に、無料の手動スナップショットを作成してください。どちらかといえば、最新の無料自動バックアップを使用してデータを復元してください。

ディープシーク・ハーネス

高度なセキュリティ

マルウェアスキャナーで悪意のあるファイルを検出します。DDoS攻撃対策と内蔵ファイアウォールでサーバーを保護します。専用IPアドレスでウェブサイトへのアクセスを制御します。

ディープシーク・ハーネス

最高のパフォーマンス

お客様のサーバーはAMD EPYCプロセッサとNVMe SSDストレージを搭載し、お客様のニーズに合わせた300Mb/sのインフラストラクチャをご提供します。VPSのリソースがさらに必要になった場合は、数回のクリックでいつでもアップグレードできます。

ディープシーク・ハーネス

完全な制御と脱出手段

Deepseek Harnessの設定は、ルートへのフルアクセスを好みに応じて行ってください。大きな変更を加える前に、無料の手動スナップショットを作成してください。どちらかといえば、最新の無料自動バックアップを使用してデータを復元してください。

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お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

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ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに可能な限り近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデータセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米など世界各地に設置されています。

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信頼できるディープシークハーネス

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間によるチャットがすぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

Kodeeでスマートに管理

Kodeeは、気軽に相談できるAIアシスタントで、VPSに関する質問にいつでも対応します。

常時稼働し、追加料金なしで利用できます。エラー修正、ファイアウォールのアップデート、データ管理など、VPS運用に必要な作業を幅広くサポートします。シンプルな指示を、サーバー操作として実行できる形に変換し、手順を分かりやすくして作業時間を短縮します。
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30日間の返金保証

30日間の返金保証により、安心してお試しいただけます。詳細は当社の返金ポリシーをご覧ください。

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Google
Rating:
4.8/5
1,237
レビュー
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
レビュー
WpBeginner
Rating:
4.7
874
レビュー

Deepseek Harness VPSに関するFAQ

Deepseekハーネスサービスに関するよくある質問とその回答をご覧ください。
DeepSeek Harnessはオープンソースのエージェントハーネスで、AIエージェント、特にコーディングや自動化ワークフローにプラグインベースのランタイムを提供します。VPSでは、WebまたはターミナルUIを実行し、DeepSeekなどのLLMプロバイダーを接続し、コード編集、プロジェクトのリファクタリング、データ処理、その他のエージェント駆動ワークフローなどのタスクのプラグインをオーケストレーションできます。
VPSでDeepSeek Harnessを実行すると、エージェント環境が常にオンに保たれるため、長時間実行されるタスクやバックグラウンドワークフローは、ノートパソコンがオフラインでも継続できます。 VPSは、設定、プラグイン、ワークスペースも到達可能な1か所で集中管理できるため、複数のデバイスからハーネスにアクセスしたり、安全な接続を介してチームメイトと共同作業を行う場合に便利です。
VPSでは通常、rootまたはsudoアクセス権を持っているため、DeepSeek Harnessスタック全体（Node.jsのバージョン、環境変数、ファイアウォールルール、プロセスマネージャー、ストレージレイアウト）を制御できます。Gitソースからのプラグインの管理、カスタムツールとモデルエンドポイントの配線、ハーネス周りのスクリプトシステムレベルの自動化は、シェル、cron、Docker、またはワークフローに合ったその他のオーケストレーションツールで実行できます。
VPSは、エージェントのワークロードに合わせてCPU、メモリ、ディスクのプロファイルを選択し、使用量の増加に応じてスケールアップできるため、DeepSeek Harnessに最適です。ハーネスプロセスをsystemdやDockerなどのツールで監督し、スナップショットやバックアップをリカバリに使用し、モデルをエンドポイントに近接した領域にサーバーを配置してAPI呼び出しのレイテンシを最小限に抑えることができます。
このセットアップは、コーディングや自動化プロジェクトに永続的な共有AIハーネスを必要とする開発者、データ実務者、小規模チームに最適です。また、複数のマシンから頻繁に作業を行うパワーユーザーや、実験用に再現可能な環境を必要とするパワーユーザー、プラグインや新しいワークフローで徐々に進化できるカスタマイズ可能なエージェントワークスペースをホストしたいパワーユーザーにも適しています。

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