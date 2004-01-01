ディープシークハーネス
Deepseek Harnessをワンクリックで導入
Deepseekハーネスプランをお選びください
どのプランでも充実の機能を完備
Deepseekハーネスに必要なものすべて
高度なセキュリティ
マルウェアスキャナーで悪意のあるファイルを検出します。DDoS攻撃対策と内蔵ファイアウォールでサーバーを保護します。専用IPアドレスでウェブサイトへのアクセスを制御します。
最高のパフォーマンス
お客様のサーバーはAMD EPYCプロセッサとNVMe SSDストレージを搭載し、お客様のニーズに合わせた300Mb/sのインフラストラクチャをご提供します。VPSのリソースがさらに必要になった場合は、数回のクリックでいつでもアップグレードできます。
完全な制御と脱出手段
Deepseek Harnessの設定は、ルートへのフルアクセスを好みに応じて行ってください。大きな変更を加える前に、無料の手動スナップショットを作成してください。どちらかといえば、最新の無料自動バックアップを使用してデータを復元してください。
高度なセキュリティ
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最高のパフォーマンス
お客様のサーバーはAMD EPYCプロセッサとNVMe SSDストレージを搭載し、お客様のニーズに合わせた300Mb/sのインフラストラクチャをご提供します。VPSのリソースがさらに必要になった場合は、数回のクリックでいつでもアップグレードできます。
完全な制御と脱出手段
Deepseek Harnessの設定は、ルートへのフルアクセスを好みに応じて行ってください。大きな変更を加える前に、無料の手動スナップショットを作成してください。どちらかといえば、最新の無料自動バックアップを使用してデータを復元してください。
信頼できるディープシークハーネス
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