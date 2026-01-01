फ्रिगेट एक ओपन-सोर्स नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है जो रीयल-टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पर आधारित है। यह आपके आईपी कैमरों से आने वाले स्ट्रीम का लगातार विश्लेषण करता है, मौके पर ही लोगों, कारों, जानवरों और अन्य वस्तुओं की पहचान करता है, और गति के हर पिक्सेल पर रिकॉर्डिंग करने के बजाय केवल तभी रिकॉर्डिंग या अलर्ट जारी करता है जब वास्तव में कुछ सार्थक घटना घटित होती है।

क्योंकि प्रत्येक फ्रेम आपके अपने सर्वर पर प्रोसेस होता है, इसलिए फुटेज कभी भी आपके नियंत्रण वाले मशीन से बाहर नहीं जाता, इसमें कोई क्लाउड सब्सक्रिप्शन, कोई प्रति-कैमरा शुल्क और कोई विक्रेता यह तय नहीं करता कि आपकी रिकॉर्डिंग कितने समय तक रखी जाएंगी। फ्रिगेट किसी भी ऐसे कैमरे के साथ काम करता है जो आरटीएसपी स्ट्रीम प्रदान करता है, रिकॉर्डिंग को स्थानीय डिस्क पर स्टोर करता है और ऑटोमेशन के लिए होम असिस्टेंट और एमक्यूटीटी के साथ एकीकृत होता है।