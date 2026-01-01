एक क्लिक में फ्रिगेट को इंस्टॉल करें।
आपके आईपी कैमरों के लिए रीयल-टाइम लोकल एआई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला ओपन-सोर्स नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर।
Frigate के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Frigate के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
फ्रिगेट एक ओपन-सोर्स नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है जो रीयल-टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पर आधारित है। यह आपके आईपी कैमरों से आने वाले स्ट्रीम का लगातार विश्लेषण करता है, मौके पर ही लोगों, कारों, जानवरों और अन्य वस्तुओं की पहचान करता है, और गति के हर पिक्सेल पर रिकॉर्डिंग करने के बजाय केवल तभी रिकॉर्डिंग या अलर्ट जारी करता है जब वास्तव में कुछ सार्थक घटना घटित होती है।क्योंकि प्रत्येक फ्रेम आपके अपने सर्वर पर प्रोसेस होता है, इसलिए फुटेज कभी भी आपके नियंत्रण वाले मशीन से बाहर नहीं जाता, इसमें कोई क्लाउड सब्सक्रिप्शन, कोई प्रति-कैमरा शुल्क और कोई विक्रेता यह तय नहीं करता कि आपकी रिकॉर्डिंग कितने समय तक रखी जाएंगी। फ्रिगेट किसी भी ऐसे कैमरे के साथ काम करता है जो आरटीएसपी स्ट्रीम प्रदान करता है, रिकॉर्डिंग को स्थानीय डिस्क पर स्टोर करता है और ऑटोमेशन के लिए होम असिस्टेंट और एमक्यूटीटी के साथ एकीकृत होता है।
Frigate की मुख्य विशेषताएं
स्थानीय एआई पहचान
ऑब्जेक्ट्स की पहचान आपके अपने हार्डवेयर पर वास्तविक समय में की जाती है, इसलिए डिटेक्शन तब भी काम करता रहता है जब इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं करता है।
गलत अलर्ट कम होंगे
रिकॉर्डिंग और सूचनाएं वास्तविक व्यक्तियों, कारों या जानवरों द्वारा ट्रिगर होती हैं, न कि परछाइयों, बारिश या गुजरती हुई हेडलाइट्स द्वारा।
निरंतर रिकॉर्डिंग और समीक्षा
यह किसी भी कैमरे के साथ काम करता है।
किसी एक निर्माता या क्लाउड सेवा तक सीमित रहने के बजाय, RTSP के माध्यम से किसी भी ब्रांड के कैमरों को कनेक्ट करें।
होम असिस्टेंट इंटीग्रेशन
डिटेक्शन की जानकारी MQTT के माध्यम से प्रकाशित की जाती है ताकि लाइट, सायरन और अन्य स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम किसी भी चीज के दिखाई देने पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें।
अंतर्निर्मित रीस्ट्रीमिंग
इसमें शामिल go2rtc रीस्ट्रीमर प्रत्येक कैमरे से एक बार डेटा लेता है और उसे सभी दर्शकों के साथ साझा करता है, जिससे कैमरे पर लोड कम हो जाता है।
आपको Frigate को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।