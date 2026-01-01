קבל עזרה מיידית מ Hostinger Agent, סוכן התמיכה שלך AI

Hostinger Agent מטפל ב- 45 אלף צ'אטים מדי יום – ניהול שירותים, כתיבת פוסטים בלוג ומעבר אתרים – הכל באמצעות שיחה פשוטה.
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קבל עזרה מיידית מ Hostinger Agent, סוכן התמיכה שלך AI

קיצור הדרך שלכם לקו הסיום

Hostinger Agent הוא איתך בכל מוצרי Hostinger, אפילו בטלפון שלך – פשוט תגיד לו מה אתה צריך.

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ניהול אתרים, מסדי נתונים וכלים
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מדוע Hostinger Agent הוא משנה משחק

500+ פעולות וזו רק ההתחלה

Hostinger Agent מבצע מעל 500 פעולות ברמה של מנהלים, כולל מיגורים של אתרים, גיבוי ובדיקות בריאות של שרתים.
Hostinger Agent מטפל ב- 85% מהאינטראקציות של התמיכה ברחבי Hostinger, עם ציון שביעות רצון לקוחות ממוצע של 77%.
Hostinger Agent עונה על שאלות ב-9 שניות בממוצע, עושה את העבודה של כ 800 מומחים.
Hostinger Agent יחסוך לנו יותר מ-14 מיליון אירו השנה. זה מאפשר לנו להמשיך להציע שירותים איכותיים במחירים הנמוכים ביותר בשוק.

מעדיף WhatsApp? סוכן Hostinger שם

קבלו את אותה עזרה עם תוכניות, הגדרות, ופתרון בעיות, ישירות באפליקציה שבה אתם כבר משתמשים.
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הצטרפו למיליוני לקוחות מרוצים

סוכן Hostinger הבין את הדאגה שלי במהירות וסיפק הדרכה ברורה, צעד אחר צעד שהפתרה את הבעיה שלי ללא כל בלבול.

Anas Rk

Anas Rk

סוכן הוסטנג'ר, התמיכה שלהם בתעשיית הבינה המלאכותית, מעולה. אני מעדיף את זה מאשר לדבר עם אדם כי אני לא מרגיש ממהר.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

עוזר AI שלהם Hostinger סוכן הוא מאוד מועיל. במקום להפנות אותי למסמכי עזרה אינסופית, זה למעשה עושה דברים בחשבון שלי. זה כמו שיש מנהל מערכת צעיר בשיחה.

Philip

Philip

רק תגיד לסוכן Hostinger ולחשוב שזה נעשה

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Hostinger סוכן FAQs

מצא תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לסוכן תמיכת הלקוחות שלנו AI Hostinger Agent.

Kodee הוא סוכן התמיכה AI של Hostinger – שנבנה כדי לנהל את האתרים והשירותים שלכם באמצעות צ'אט פשוט. הוא מבצע למעלה מ-500 פעולות ברמת מנהל מערכת, החל מהעברת אתרים ויצירת גיבויים ועד לניהול רשומות DNS ובדיקת תקינות שרתים. למדו עוד על Kodee.

Hostinger Agent עובד על פני כל מערכת האקולוגית של Hostinger – אירוח אינטרנט, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, דומיינים ותשלומים. לא משנה מה אתה מנהל, Hostinger Agent נמצא שם כדי לעזור.

גם וגם – אבל מה שמייחד את Kodee הוא שהוא נוקט בפעולה. במקום להפנות אתכם למסמך עזרה, Kodee מחבר דומיינים, מעדכן הגדרות DNS, מתקין תוספים, ועוד, ישירות בחשבון שלכם.

כן. Hostinger Agent זמין בכל מקום שבו אתה נכנס ל-Hostinger – כולל בטלפון הנייד ואפילו ב-WhatsApp – כך שהעזרה המיידית נמצאת תמיד במרחק הודעה אחת, לא משנה מאיפה אתה עובד.

Hostinger Agent מטפל ב-85% מהאינטראקציות של התמיכה באופן עצמאי. עבור כל דבר מחוץ לתחום שלה, הוא מחבר אותך עם מומחה אנושי, כך שאתה לעולם לא נשאר ללא פתרון.

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