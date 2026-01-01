קבל עזרה מיידית מ Hostinger Agent, סוכן התמיכה שלך AI
קיצור הדרך שלכם לקו הסיום
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מדוע Hostinger Agent הוא משנה משחק
500+ פעולות וזו רק ההתחלה
85% שיעור הצלחה
לשירותכם, באופן מיידי
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סוכן Hostinger הבין את הדאגה שלי במהירות וסיפק הדרכה ברורה, צעד אחר צעד שהפתרה את הבעיה שלי ללא כל בלבול.
סוכן הוסטנג'ר, התמיכה שלהם בתעשיית הבינה המלאכותית, מעולה. אני מעדיף את זה מאשר לדבר עם אדם כי אני לא מרגיש ממהר.
עוזר AI שלהם Hostinger סוכן הוא מאוד מועיל. במקום להפנות אותי למסמכי עזרה אינסופית, זה למעשה עושה דברים בחשבון שלי. זה כמו שיש מנהל מערכת צעיר בשיחה.
Hostinger סוכן FAQs
מהו סוכן הוסטינגר?
Kodee הוא סוכן התמיכה AI של Hostinger – שנבנה כדי לנהל את האתרים והשירותים שלכם באמצעות צ'אט פשוט. הוא מבצע למעלה מ-500 פעולות ברמת מנהל מערכת, החל מהעברת אתרים ויצירת גיבויים ועד לניהול רשומות DNS ובדיקת תקינות שרתים. למדו עוד על Kodee.
אילו מוצרים של Hostinger Hostinger Agent תומך?
Hostinger Agent עובד על פני כל מערכת האקולוגית של Hostinger – אירוח אינטרנט, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, דומיינים ותשלומים. לא משנה מה אתה מנהל, Hostinger Agent נמצא שם כדי לעזור.
האם Hostinger Agent יכול למעשה לבצע שינויים בחשבון שלי, או שהוא רק עונה על שאלות?
גם וגם – אבל מה שמייחד את Kodee הוא שהוא נוקט בפעולה. במקום להפנות אתכם למסמך עזרה, Kodee מחבר דומיינים, מעדכן הגדרות DNS, מתקין תוספים, ועוד, ישירות בחשבון שלכם.
האם Hostinger Agent זמין לטלפונים ניידים?
כן. Hostinger Agent זמין בכל מקום שבו אתה נכנס ל-Hostinger – כולל בטלפון הנייד ואפילו ב-WhatsApp – כך שהעזרה המיידית נמצאת תמיד במרחק הודעה אחת, לא משנה מאיפה אתה עובד.
מה קורה אם Hostinger Agent לא יכול לפתור את הבעיה שלי?
Hostinger Agent מטפל ב-85% מהאינטראקציות של התמיכה באופן עצמאי. עבור כל דבר מחוץ לתחום שלה, הוא מחבר אותך עם מומחה אנושי, כך שאתה לעולם לא נשאר ללא פתרון.