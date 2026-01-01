Konfigurasi ini sangat ideal bagi pengembang, praktisi data, dan tim kecil yang ingin memiliki kerangka kerja AI yang persisten dan bersama untuk proyek pengkodean dan otomatisasi. Ini juga cocok bagi pengguna power yang sering bekerja dari banyak mesin, membutuhkan lingkungan yang dapat diulangi untuk eksperimen, atau ingin host ruang kerja agen yang dapat disesuaikan yang dapat berkembang dengan plugin dan alur kerja baru dari waktu ke waktu.