Hingga 69% off

Deepseek Harness

Mengimplementasikan Deepseek Harness dengan satu klik

Gratis backup mingguan otomatis
Pendeteksi Malware
Hostinger Agen AI asisten
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Jaringan DeepSeek

Pilih rencana Deepseek Harness yang sempurna

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Data center di seluruh dunia
Gratis backup mingguan
Manajemen firewall
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
AI web terminal
Domain gratis selama 1 tahun
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Data center di seluruh dunia
Gratis backup mingguan
Manajemen firewall
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
AI web terminal
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Laju kerja yang lebih cerdas untuk analisis yang lebih mendalam

Deepseek Harness adalah framework open source di mana setiap kemampuan adalah plugin. Model, alat, keterampilan, dan bahkan agen pengkodean lainnya dapat diganti dan dikompilasi ulang, memberi Anda kontrol penuh pada bagaimana agen AI Anda dibangun dan dijalankan tanpa menyentuh inti.

Mengoperasikan Deepseek Harness pada VPS memungkinkan Anda untuk mempertahankan kendali penuh atas sumber daya sambil menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan proyek. Setup ini mendukung kinerja yang konsisten untuk beberapa analisis dan membuatnya lebih mudah untuk mengelola beban kerja secara aman dari waktu ke waktu.
Coba sekarang
Deepseek Harness

Semua yang Anda butuhkan untuk Deepseek Harness

Beri agen Deepseek Harness Anda sumber daya khusus untuk menjalankan beban kerja yang lebih berat dengan kinerja dan kontrol yang Anda butuhkan.

Keamanan Canggih

Tangkap file berbahaya apa pun dengan pemindai malware. Amankan server Anda dengan perlindungan DDoS dan firewall bawaan. Kendalikan akses situs web Anda dengan alamat IP khusus.

Deepseek Harness

Performa terbaik

Server Anda akan berjalan pada prosesor AMD EPYC dan penyimpanan SSD NVMe, dan Anda akan mendapatkan infrastruktur 300 Mb/s untuk kebutuhan Anda. Jika Anda membutuhkan lebih banyak sumber daya VPS, tingkatkan kapan saja dengan beberapa klik.

Deepseek Harness

Kontrol penuh dengan jalan keluar.

Konfigurasikan Deepseek Harness dengan akses root penuh seperti yang Anda inginkan. Sebelum membuat perubahan besar, ambil snapshot manual gratis. Jika ada, kembalikan data Anda menggunakan cadangan otomatis gratis terbaru.

Deepseek Harness

Keamanan Canggih

Tangkap file berbahaya apa pun dengan pemindai malware. Amankan server Anda dengan perlindungan DDoS dan firewall bawaan. Kendalikan akses situs web Anda dengan alamat IP khusus.

Deepseek Harness

Performa terbaik

Server Anda akan berjalan pada prosesor AMD EPYC dan penyimpanan SSD NVMe, dan Anda akan mendapatkan infrastruktur 300 Mb/s untuk kebutuhan Anda. Jika Anda membutuhkan lebih banyak sumber daya VPS, tingkatkan kapan saja dengan beberapa klik.

Deepseek Harness

Kontrol penuh dengan jalan keluar.

Konfigurasikan Deepseek Harness dengan akses root penuh seperti yang Anda inginkan. Sebelum membuat perubahan besar, ambil snapshot manual gratis. Jika ada, kembalikan data Anda menggunakan cadangan otomatis gratis terbaru.

Deepseek Harness

Rekomendasi lokasi server:

Sedang memeriksa...

Server lokal, performa global

Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Amerika Selatan. Agar loading website lebih cepat, pilih lokasi server yang lebih dekat dengan audiens Anda.

Coba sekarang
Image

Deepseek Harness yang bisa Anda andalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€

Noel
Noel

Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!

Omkar
Omkar

Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.

Sylvain
Sylvain

Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!

Herriman
Herriman

Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.

Martin K
Martin K

Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.

Serbacepat dengan Kodee

Kodee, AI assistant Anda, siap jawab semua pertanyaan terkait VPS.

AI agent yang selalu aktif, bisa langsung digunakan tanpa biaya tambahan, dan siap bantu mengelola VPS. Mulai dari mengatasi error, mengupdate firewall, sampai mengelola data, semuanya bisa dilakukan oleh Kodee yang akan mengubah prompt sederhana menjadi pengoperasian server yang andal.
Coba sekarang
Deepseek Harness

Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

Buat Sekarang
Google
Rating:
4.8/5
1,237
ulasan
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
ulasan
WpBeginner
Rating:
4.7
874
ulasan

Deepseek Harness VPS FAQ

Dapatkan jawaban untuk pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang layanan Deepseek Harness.
DeepSeek Harness adalah pelabuhan agen open source yang menyediakan runtime berbasis plugin untuk agen AI, terutama untuk pengkodean dan otomatisasi alur kerja. Di VPS, Anda dapat menjalankan UI web atau terminal, menghubungkan penyedia LLM seperti DeepSeek, dan mengoreksi plugin untuk tugas seperti pengeditan kode, refactoring proyek, pengolahan data, dan alur kerja yang didorong agen lainnya.
Mengoperasikan DeepSeek Harness pada VPS menjaga lingkungan agen Anda selalu aktif, sehingga tugas berlanjut dan alur kerja latar belakang dapat berlanjut bahkan ketika laptop Anda offline. VPS juga menyentralisasi konfigurasi, plugin, dan ruang kerja Anda di satu lokasi yang dapat diakses, yang berguna jika Anda ingin mengakses harness dari berbagai perangkat atau berkolaborasi dengan rekan tim melalui koneksi aman.
Dengan VPS, Anda biasanya memiliki akses root atau sudo, sehingga Anda mengontrol seluruh DeepSeek Harness stack: versi Node.js, variabel lingkungan, aturan firewall, manajer proses, dan tata letak penyimpanan. Anda dapat mengelola plugin dari sumber Git, menyalurkan alat dan titik akhir model kustom, dan otomatisasi skrip tingkat sistem di sekitar harness dengan shell, cron, Docker, atau alat orkestrasi lainnya yang cocok dengan alur kerja Anda.
VPS sangat cocok untuk DeepSeek Harness karena Anda dapat memilih profil CPU, memori, dan disk yang sesuai dengan beban kerja agen Anda dan memperluasnya seiring bertambahnya penggunaan. Anda dapat menjaga proses harness di bawah pengawasan dengan alat seperti systemd atau Docker, menggunakan snapshot dan cadangan untuk pemulihan, dan menempatkan server di wilayah dekat titik akhir model Anda untuk meminimalkan latensi untuk panggilan API.
Konfigurasi ini sangat ideal bagi pengembang, praktisi data, dan tim kecil yang ingin memiliki kerangka kerja AI yang persisten dan bersama untuk proyek pengkodean dan otomatisasi. Ini juga cocok bagi pengguna power yang sering bekerja dari banyak mesin, membutuhkan lingkungan yang dapat diulangi untuk eksperimen, atau ingin host ruang kerja agen yang dapat disesuaikan yang dapat berkembang dengan plugin dan alur kerja baru dari waktu ke waktu.

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.