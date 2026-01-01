Langsung pakai
Kontrol penuh
Langsung pakai
Kontrol penuh
Resource
Agen AI pribadi Anda. Pribadi, selalu aktif & langsung dalam 60 detik.
Pengaturan instan
OpenClaw sangat mudah diinstal, menghadirkan agen AI untuk semua orang. Tanpa jargon, tanpa kerumitan, hanya jalur cepat menuju otomatisasi pertama Anda.
Tidak memerlukan perawatan sama sekali.
Managed OpenClaw menangani semua keamanan, pembaruan, dan pencadangan. Agen AI Anda tetap berjalan 24/7 tanpa pekerjaan manual apa pun.
Alat bawaan
OpenClaw memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memulai dengan mudah — model AI, penjelajahan web, dan kotak surat agen, semuanya sudah terintegrasi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang OpenClaw Hostinger
Apakah saya memerlukan pengetahuan teknis untuk mengatur OpenClaw?
Sama sekali tidak. OpenClaw 1-klik dirancang untuk orang-orang yang belum pernah menyentuh server seumur hidup mereka. Penyebaran 1-klik kami menangani seluruh instalasi — mulai dari lingkungan server hingga konfigurasi AI. Cukup pilih paket Anda, klik sebarkan, dan asisten AI pribadi Anda akan aktif dalam hitungan menit. Tanpa pengkodean, tanpa baris perintah, tanpa dasbor yang rumit.
Bagaimana cara kerja kredit AI, dan apakah saya perlu membuat akun eksternal?
Kredit AI Anda sudah terintegrasi dan siap digunakan langsung. Tidak seperti pengaturan OpenClaw standar, Anda tidak perlu membuat akun dengan penyedia AI seperti OpenAI atau Anthropic, membuat kunci API, atau menangani konfigurasi teknis apa pun. Cukup beli kredit melalui dasbor Hostinger Anda, dan asisten Anda akan langsung aktif. Saat Anda membutuhkan lebih banyak, isi ulang langsung dari dasbor yang sama — semudah itu.
Apakah data saya bersifat pribadi dan aman?
Tentu saja. Setiap instance OpenClaw berjalan di lingkungan terisolasi tersendiri, artinya data dan percakapan Anda sepenuhnya terpisah dari pengguna lain. Kami mengunci setiap kontainer untuk mencegah akses tidak sah atau perubahan eksternal, dan setiap instance dilengkapi dengan gateway keamanan khusus dengan kompleksitas tinggi yang dihasilkan secara default. Anda mendapatkan perlindungan tingkat profesional tanpa harus mengkonfigurasi apa pun sendiri.
Apa perbedaan antara OpenClaw 1-klik dan menjalankan OpenClaw di VPS?
Dengan VPS, Anda mendapatkan akses root penuh dan kendali total atas server — tetapi itu juga berarti Anda bertanggung jawab atas pengaturan, pembaruan, dan keamanan. OpenClaw 1-klik menghilangkan semua kerumitan itu. Kami menangani infrastruktur, menjaga instance Anda pada versi stabil terbaru, dan menambahkan lapisan keamanan ekstra — sehingga Anda dapat sepenuhnya fokus menggunakan asisten AI Anda, bukan mengelola server. Jika Anda seorang pengembang yang menginginkan kustomisasi penuh, paket VPS OpenClaw kami lebih cocok.
Apa saja yang sebenarnya bisa saya lakukan dengan OpenClaw?
OpenClaw adalah asisten AI pribadi Anda yang bekerja 24/7, bahkan saat laptop Anda tertutup. Anda dapat menghubungkannya ke aplikasi perpesanan favorit Anda — termasuk WhatsApp, Telegram, Slack, dan Discord — dan menggunakannya untuk mengotomatiskan tugas harian, mengelola percakapan lintas platform, menangani prospek, menjalankan otomatisasi browser, dan banyak lagi. Anggap saja sebagai anggota tim digital yang tidak pernah tidur dan selalu siap membantu.