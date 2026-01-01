Tedd felejthetetlenné márkádat egy .fun domainnel
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.fun domain – bemutatás
Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .fun domainjét
Mi az a .fun domain?
A .fun domain egy általános TLD, amelyet szórakozásra, hobbikra és játékos projektekre terveztek. Mindenki számára nyitott, és gyakran használják játékokhoz, eseményekhez, humoros oldalakhoz és kreatív közösségekhez.
Kinek való a .fun domain?
A .fun domain szórakoztató blogoknak, játékközösségeknek, rendezvényszervezőknek, partiszervezőknek és humoros alkotóknak felel meg, akik játékos tartalmakat szeretnének bemutatni, emlékezetes márkákat építeni és könnyed élményeket közvetíteni.
Miért érdemes .fun domaint választani?
A .fun domain egyértelműen szórakoztató tartalmat jelez, segít a látogatóknak egy pillantással megérteni a webhelyedet, és emlékezetesebbé teszi a nevedet. Támogatja az egységes márkaépítést a webhelyeden, az e-mailben és a marketingcsatornáidon keresztül.
Domain információk a .fun domainhez
Legfelső szintű domain
.fun
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
3 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Prémium domainvédelem
Kiegészítő
Regisztrátorzár
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft
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Ingyenes adatvédelem domainjéhez
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Így szerezheti be a legjobb domain nevet
1. Tüntesse fel márkanevét
Használja márkanevét vagy az ahhoz kapcsolódó kulcsszavakat, hogy növelje felismerhetőségét és láthatóságát.
2. Legyen rövid
A három szónál rövidebb domainnevek könnyebben olvashatók és emlékezetesebbek.
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Válasszon olyan kiterjesztést, amely illik a közönségéhez, legyen az helyi vagy globális.
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.fun domain GYIK
What does a .fun domain mean?
A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Is a .fun domain trusted?
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Is a .fun a good domain?
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .fun domain or .com domain?
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .fun domain?
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .fun domains?
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
How much does a .fun domain cost?
At Hostinger, a .fun domain costs 309 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 12 209 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.