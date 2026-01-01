Tedd felejthetetlenné márkádat egy .fun domainnel

12 209Ft/év309Ft/1. év
97% kedvezmény
Az első évre
.fun
Szerezze be ..fun domainjét ingyen a 12 hónapos Premium webtárhellyel.

.fun domain – bemutatás

Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .fun domainjét

Mi az a .fun domain?

A .fun domain egy általános TLD, amelyet szórakozásra, hobbikra és játékos projektekre terveztek. Mindenki számára nyitott, és gyakran használják játékokhoz, eseményekhez, humoros oldalakhoz és kreatív közösségekhez.

Kinek való a .fun domain?

A .fun domain szórakoztató blogoknak, játékközösségeknek, rendezvényszervezőknek, partiszervezőknek és humoros alkotóknak felel meg, akik játékos tartalmakat szeretnének bemutatni, emlékezetes márkákat építeni és könnyed élményeket közvetíteni.

Miért érdemes .fun domaint választani?

A .fun domain egyértelműen szórakoztató tartalmat jelez, segít a látogatóknak egy pillantással megérteni a webhelyedet, és emlékezetesebbé teszi a nevedet. Támogatja az egységes márkaépítést a webhelyeden, az e-mailben és a marketingcsatornáidon keresztül.

Domain információk a .fun domainhez

Legfelső szintű domain
.fun
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
3 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Prémium domainvédelem
Kiegészítő
Regisztrátorzár
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft

Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?

Nincs szükség technikai tudásra
Nonstop szakértői támogatás
Ingyenes adatvédelem domainjéhez
Ingyenes „hamarosan” vagy „link a bemutatkozásban” oldal
Versenyképes árak
Tippek

Így szerezheti be a legjobb domain nevet

1. Tüntesse fel márkanevét

Használja márkanevét vagy az ahhoz kapcsolódó kulcsszavakat, hogy növelje felismerhetőségét és láthatóságát.
A három szónál rövidebb domainnevek könnyebben olvashatók és emlékezetesebbek.
Kerülje a kötőjeleket, a számokat, a szlenget és a nehezen leírható szavakat.
Válasszon olyan kiterjesztést, amely illik a közönségéhez, legyen az helyi vagy globális.
A jó domainek gyorsan elkelnek – keresse meg a sajátját és biztosítsa be még ma!Keresés

Fedezzen fel más domainkiterjesztéseket

.com

A világ kedvenc domainje

6 859 Ft1 199Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.online

Az Ön vállalkozása, a nap 24 órájában, a hét minden napján ...

11 269 Ft309Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.shop

A böngészőkből vásárlókat csinálj

10 959 Ft309Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.io

A domain, amit minden startup szeretne

23 469 Ft10 019Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.icu

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .icu-t használja.

5 009 Ft629Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.xyz

Friss. Modern. Végtelenül rugalmas.

6 259 Ft629Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.pro

Mutasd meg a világnak, hogy miben vagy a legjobb

10 019 Ft939Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.cloud

Ahol a modern vállalkozások működnek

8 139 Ft629Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.fun domain GYIK

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 309 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 12 209 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.