Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .fun domainjét

Mi az a .fun domain? A .fun domain egy általános TLD, amelyet szórakozásra, hobbikra és játékos projektekre terveztek. Mindenki számára nyitott, és gyakran használják játékokhoz, eseményekhez, humoros oldalakhoz és kreatív közösségekhez.

Kinek való a .fun domain? A .fun domain szórakoztató blogoknak, játékközösségeknek, rendezvényszervezőknek, partiszervezőknek és humoros alkotóknak felel meg, akik játékos tartalmakat szeretnének bemutatni, emlékezetes márkákat építeni és könnyed élményeket közvetíteni.