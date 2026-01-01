Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .blog domainjét

Mi az a .blog domain? A .blog domain egy általános, felső szintű domain, amelyet blogok és személyes vagy professzionális publikációk számára hoztak létre. Bárki számára nyitott, és széles körben használják írók, márkák és tartalomközpontú weboldalak.

Kinek való a .blog domain? A .blog domain íróknak, tartalomkészítőknek, marketingeseknek és médiacsapatoknak ajánlott, akik átlátható helyet szeretnének a cikkeknek és a véleményvezéri állásoknak. Személyes blogoknak, vállalati hírközpontoknak és niche publikációs projekteknek is megfelelő.