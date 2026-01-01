Adj otthont a hangodnak egy .blog domainnel

9 389Ft/év629Ft/1. év
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.blog
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.blog domain – bemutatás

Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .blog domainjét

Mi az a .blog domain?

A .blog domain egy általános, felső szintű domain, amelyet blogok és személyes vagy professzionális publikációk számára hoztak létre. Bárki számára nyitott, és széles körben használják írók, márkák és tartalomközpontú weboldalak.

Kinek való a .blog domain?

A .blog domain íróknak, tartalomkészítőknek, marketingeseknek és médiacsapatoknak ajánlott, akik átlátható helyet szeretnének a cikkeknek és a véleményvezéri állásoknak. Személyes blogoknak, vállalati hírközpontoknak és niche publikációs projekteknek is megfelelő.

Miért érdemes .blog domaint választani?

A .blog domain egyértelműen jelzi a tartalomra fókuszáló oldalakat, segítve a látogatókat abban, hogy azonnal megértsék és könnyen megjegyezzék a weboldaladat. Következetes, professzionális választást kínál a bejegyzéseid, e-mail címeid és a hosszú távú márkaépítés számára.

Domain információk a .blog domainhez

Legfelső szintű domain
.blog
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
3 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
ICANN-díj
68 Ft

Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?

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Ingyenes adatvédelem domainjéhez
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.blog domain GYIK

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 629 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 9 389 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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