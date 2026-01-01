Indítsd el az alkalmazásodat egy .app domainnel
6 259Ft/év3 129Ft/1. évAz első évre
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.app domain – bemutatás
Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .app domainjét
Mi az az .app domain?
Az .app egy biztonságos, általános legfelső szintű domain, amelyet alkalmazások, fejlesztők és technológiai projektek számára terveztek. Alapértelmezés szerint HTTPS-t használ, így ideális szoftver-, mobil- és webes alkalmazáswebhelyek számára.
Kinek való az .app domain?
Az .app domain ideális alkalmazásfejlesztők, szoftverfejlesztő startupok, SaaS-termékek és mobiljáték-stúdiók számára, amelyek biztonságos, könnyen felismerhető helyet szeretnének a letöltéseknek, frissítéseknek és termékoldalaknak a különböző platformokon.
Miért érdemes .app domaint választani?
Az .app domain egyértelműen jelzi a szoftveres vagy mobil fókuszt, segítve a felhasználókat abban, hogy felismerjék és megbízzanak az oldaladban. Biztonságos, megjegyezhető URL-eket és egységes márkaépítést támogat a weboldalakon, e-mail címeken és marketinganyagokon keresztül.
Domain információk a .app domainhez
Legfelső szintű domain
.app
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
1 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft
Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?
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Ingyenes adatvédelem domainjéhez
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Így szerezheti be a legjobb domain nevet
1. Tüntesse fel márkanevét
Használja márkanevét vagy az ahhoz kapcsolódó kulcsszavakat, hogy növelje felismerhetőségét és láthatóságát.
2. Legyen rövid
A három szónál rövidebb domainnevek könnyebben olvashatók és emlékezetesebbek.
3. A kevesebb több
Kerülje a kötőjeleket, a számokat, a szlenget és a nehezen leírható szavakat.
4. Gondoljon célközönségére
Válasszon olyan kiterjesztést, amely illik a közönségéhez, legyen az helyi vagy globális.
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.app domain GYIK
What does a .app domain mean?
A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Is a .app domain trusted?
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Is a .app a good domain?
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .app domain or .com domain?
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .app domain?
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .app domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
How much does a .app domain cost?
At Hostinger, a .app domain costs 3 129 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 6 259 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.