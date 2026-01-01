Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .app domainjét

Mi az az .app domain? Az .app egy biztonságos, általános legfelső szintű domain, amelyet alkalmazások, fejlesztők és technológiai projektek számára terveztek. Alapértelmezés szerint HTTPS-t használ, így ideális szoftver-, mobil- és webes alkalmazáswebhelyek számára.

Kinek való az .app domain? Az .app domain ideális alkalmazásfejlesztők, szoftverfejlesztő startupok, SaaS-termékek és mobiljáték-stúdiók számára, amelyek biztonságos, könnyen felismerhető helyet szeretnének a letöltéseknek, frissítéseknek és termékoldalaknak a különböző platformokon.