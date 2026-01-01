Indítsd el az alkalmazásodat egy .app domainnel

6 259Ft/év3 129Ft/1. év
50% kedvezmény
Az első évre
.app

.app domain – bemutatás

Egy gyors áttekintés, hogy kiválaszthassa és regisztrálhassa .app domainjét

Mi az az .app domain?

Az .app egy biztonságos, általános legfelső szintű domain, amelyet alkalmazások, fejlesztők és technológiai projektek számára terveztek. Alapértelmezés szerint HTTPS-t használ, így ideális szoftver-, mobil- és webes alkalmazáswebhelyek számára.

Kinek való az .app domain?

Az .app domain ideális alkalmazásfejlesztők, szoftverfejlesztő startupok, SaaS-termékek és mobiljáték-stúdiók számára, amelyek biztonságos, könnyen felismerhető helyet szeretnének a letöltéseknek, frissítéseknek és termékoldalaknak a különböző platformokon.

Miért érdemes .app domaint választani?

Az .app domain egyértelműen jelzi a szoftveres vagy mobil fókuszt, segítve a felhasználókat abban, hogy felismerjék és megbízzanak az oldaladban. Biztonságos, megjegyezhető URL-eket és egységes márkaépítést támogat a weboldalakon, e-mail címeken és marketinganyagokon keresztül.

Domain információk a .app domainhez

Legfelső szintű domain
.app
TLD típus
gTLD
Minimális regisztrációs időszak
1 év
Maximális regisztrációs időszak
1 év
Domain-adatvédelem
Ingyenes
Regisztrátorzár
IDN (nemzetköziesített) domainek
DNSSEC
ICANN-díj
68 Ft

Miért érdemes a Hostingernél regisztrálni a domainjét?

Nincs szükség technikai tudásra
Nonstop szakértői támogatás
Ingyenes adatvédelem domainjéhez
Ingyenes „hamarosan” vagy „link a bemutatkozásban” oldal
Versenyképes árak
Tippek

Így szerezheti be a legjobb domain nevet

1. Tüntesse fel márkanevét

Használja márkanevét vagy az ahhoz kapcsolódó kulcsszavakat, hogy növelje felismerhetőségét és láthatóságát.
A három szónál rövidebb domainnevek könnyebben olvashatók és emlékezetesebbek.
Kerülje a kötőjeleket, a számokat, a szlenget és a nehezen leírható szavakat.
Válasszon olyan kiterjesztést, amely illik a közönségéhez, legyen az helyi vagy globális.
A jó domainek gyorsan elkelnek – keresse meg a sajátját és biztosítsa be még ma!Keresés

Fedezzen fel más domainkiterjesztéseket

.com

A világ kedvenc domainje

6 859 Ft1 199Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.online

Az Ön vállalkozása, a nap 24 órájában, a hét minden napján ...

11 269 Ft309Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.shop

A böngészőkből vásárlókat csinálj

10 959 Ft309Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.io

A domain, amit minden startup szeretne

23 469 Ft10 019Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.icu

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .icu-t használja.

5 009 Ft629Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.xyz

Friss. Modern. Végtelenül rugalmas.

6 259 Ft629Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.pro

Mutasd meg a világnak, hogy miben vagy a legjobb

10 019 Ft939Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.cloud

Ahol a modern vállalkozások működnek

8 139 Ft629Ft/1. évElérhetőség ellenőrzése

.app domain GYIK

A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
At Hostinger, a .app domain costs 3 129 Ft for the first year. After that, the renewal fee is 6 259 Ft/év. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.