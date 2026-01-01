Hosting za Windsurfing

Izgradite s Windsurfom, hostirajte na Hostingeru

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
domaćinstvo za jedrenje na dasci

Jasne cijene za svaki Windsurfing projekt

Aplikacije koje izradite s Windsurfom postavite na pouzdan hosting kojem možete vjerovati. Svaki plan uključuje 30-dnevno jamstvo povrata novca, tako da ga možete isprobati bez rizika.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Brže isporučite ono što izgradite u Windsurfu

Prenesite aplikacije koje izgradite u Windsurfu od lokalnog prototipa do implementacije uživo bez promjene tijeka rada. Pošaljite svoj kod na Hostingerov Node.js hosting i vaš projekt će se pokrenuti s postavkama izvođenja, izgradnje i okruženja koje su mu potrebne da bi se ponašao na isti način u produkciji. Nakon što je objavljena, vaša aplikacija će se pokrenuti na upravljanoj infrastrukturi s pouzdanim vremenom rada i prostorom za rukovanje prometom kako raste. Trošite manje vremena na održavanje poslužitelja, a više vremena na usavršavanje proizvoda koji ste izgradili.
domaćinstvo za jedrenje na dasci

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostingu Windsurfa

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama Windsurf hostinga.
Windsurf hosting znači implementaciju Node.js aplikacija koje ste izgradili u Windsurfu na aktivni poslužitelj gdje im korisnici mogu pristupiti. Važno je jer je Windsurf alat za razvoj, dok je hosting produkcijsko okruženje koje pokreće aplikaciju.
S VPS-om sami upravljate OS-om, Node.js runtimeom, ažuriranjima i procesima. S Hostinger Node.js hostingom, ti serverski zadaci se obavljaju umjesto vas, tako da se možete usredotočiti na aplikaciju izgrađenu u Windsurfu umjesto na administraciju servera.
Da. Povežite svoj GitHub račun, autorizirajte pristup privatnom repozitoriju i implementirajte željenu granu. Repozitorij možete zadržati privatnim dok i dalje koristite push-to-deploy.
Svaki plan ima ograničenja resursa, pa ako vaša aplikacija naraste preko njih, performanse mogu biti pogođene i možda ćete morati nadograditi. Ne naplaćujemo iznenadne naknade za prekoračenje za normalnu upotrebu, ali trebali biste prilagoditi plan očekivanom prometu i potrebama za vremenom izvođenja.
Pošaljite svoj projekt na GitHub, spojite repozitorij u Hostingeru i implementirajte željenu granu. Ako se selite s drugog hosta, ažurirajte sve varijable okruženja i postavke baze podataka prije promjene prometa.

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