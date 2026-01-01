Brže isporučite ono što izgradite u Windsurfu

Prenesite aplikacije koje izgradite u Windsurfu od lokalnog prototipa do implementacije uživo bez promjene tijeka rada. Pošaljite svoj kod na Hostingerov Node.js hosting i vaš projekt će se pokrenuti s postavkama izvođenja, izgradnje i okruženja koje su mu potrebne da bi se ponašao na isti način u produkciji. Nakon što je objavljena, vaša aplikacija će se pokrenuti na upravljanoj infrastrukturi s pouzdanim vremenom rada i prostorom za rukovanje prometom kako raste. Trošite manje vremena na održavanje poslužitelja, a više vremena na usavršavanje proizvoda koji ste izgradili.