Hosting Whatsapp automatizacije

Postavite WhatsApp aplikacije i botove uz Hostinger

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
whatsapp automation hosting

Jednostavna mjesečna cijena, bez skrivenih troškova

Postavite aplikacije i automatizacije koje izrađujete za WhatsApp na pouzdanoj infrastrukturi, puni samopouzdanja, znajući da svaki plan uključuje 30-dnevno jamstvo povrata novca.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Stvoren za automatizirane tijekove rada za WhatsApp

Postavite svoju WhatsApp aplikaciju ili bota na Node.js hostingu bez muke s postavljanjem servera. Učitajte svoj kod i jednostavno krenite od razvoja do produkcije, tako da webhookovi (web-dojavnici), rukovanje porukama i API integracije budu spremni za rad. Vaš projekt ostaje na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za pouzdanost, s prostorom za obradu prometa kako upotreba raste. To vam daje manje zadataka implementacije za upravljanje i više vremena da se usredotočite na logiku iza vašeg WhatsApp tijeka rada.
whatsapp automation hosting

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
Hosting za WhatsApp automatizaciju je Node.js hosting za aplikaciju koja pokreće vaše WhatsApp radne tijekove, botove ili rukovatelje webhookovima u produkciji. Važan je jer vaša automatizacija treba stabilan proces, javnu krajnju točku i predvidljivo vrijeme rada kako bi nastavila obrađivati poruke i događaje.
S VPS-om sami upravljate operativnim sustavom, verzijom Node.js-a, upraviteljem procesa, vatrozidom i ažuriranjima. Uz naš Node.js hosting, tom infrastrukturom se upravlja za vas, tako da možete implementirati aplikaciju za automatizaciju WhatsAppa umjesto da administrirate server.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte s grane koju želite. Ažuriranja funkcioniraju na isti način kao i s javnim repozitorijima.
Da, planovi uključuju fiksna ograničenja resursa za CPU, memoriju i pohranu, a ako vaša aplikacija naraste iznad njih, morate nadograditi. Ne naplaćujemo skrivene naknade za prekoračenje za uobičajene skokove prometa, ali kontinuirana veća upotreba može zahtijevati veći plan.
Prebacite aplikaciju u GitHub repozitorij, povežite je s Hostingerom i implementirajte granu koju želite. Ako je već pokrećete negdje drugdje, premjestite svoje varijable okruženja i URL-ove webhookova, a zatim usmjerite WhatsApp na novu krajnju točku.

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