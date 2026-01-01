whatsapp automation hosting

Stvoren za automatizirane tijekove rada za WhatsApp

Postavite svoju WhatsApp aplikaciju ili bota na Node.js hostingu bez muke s postavljanjem servera. Učitajte svoj kod i jednostavno krenite od razvoja do produkcije, tako da webhookovi (web-dojavnici), rukovanje porukama i API integracije budu spremni za rad. Vaš projekt ostaje na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za pouzdanost, s prostorom za obradu prometa kako upotreba raste. To vam daje manje zadataka implementacije za upravljanje i više vremena da se usredotočite na logiku iza vašeg WhatsApp tijeka rada.