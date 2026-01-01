Webflow hosting

Brzo implementirajte aplikacije izgrađene pomoću Webflowa

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
webflow hosting

Jasan Webflow hosting, jedna jednostavna cijena

Hostirajte web-lokacije koje izgradite uz Webflow na pouzdanoj infrastrukturi, s povjerenjem za implementaciju i rast bez predomišljanja. Svaki plan uključuje 30-dnevno jamstvo povrata novca.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Od Webflow dizajna do aktivnih web-mjesta

Premjestite projekte koje izgradite u Webflowu iz prototipa u produkciju bez dodatnog postavljanja. Hostingerov Node.js hosting pruža vašoj aplikaciji jednostavno mjesto za pokretanje, tako da se prilagođena backend logika, API-ji i dinamičke značajke besprijekorno implementiraju uz frontend. Nakon što se pokrene, vaš stog radi na upravljanoj infrastrukturi dizajniranoj da ostane pouzdana kako promet raste. To znači manje vremena za rukovanje poslom poslužitelja i više vremena za poboljšanje iskustva koje vaši korisnici vide.
webflow hosting

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostingu Webflow-a

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama hostinga Webflow.
To znači postavljanje web-mjesta izrađenog putem Webflowa na produkcijski poslužitelj gdje mu korisnici mogu pristupiti putem domene. To je važno jer vašoj aplikaciji treba upravljano Node.js runtime okruženje, a ne samo hosting za vrijeme dizajna, za rukovanje kodom na strani poslužitelja i prometom uživo.
VPS vam daje sirovi Linux server, tako da sami instalirate i održavate Node.js, obrnute proxyje, upravitelje procesa i ažuriranja. S Hostinger Node.js hostingom, ti dijelovi runtimea i infrastrukture se rješavaju umjesto vas, tako da možete implementirati web mjesto umjesto da administrirate server.
Da. Povežite svoj GitHub račun, autorizirajte privatni repozitorij i odaberite granu koju želite implementirati. Nakon toga, slanje na tu granu može pokrenuti nova implementacije.
Ako promet ili korištenje resursa premašuje vaš plan, aplikacija se može usporiti ili privremeno ograničiti dok ne nadogradite. Hostinger ne naplaćuje iznenadne naknade za prekoračenje dodatnog prometa na ovom proizvodu; umjesto toga, prelazite na veći plan kada vam je potreban veći kapacitet.
Implementirajte kod svoje aplikacije s Gita ili ga prenesite iz svog lokalnog okruženja, a zatim usmjerite svoju domenu na novu instancu Hostingera. Ako se projekt već izvodi lokalno, prije prebacivanja prometa provjerite podudaraju li se verzija Node.js-a i varijable okruženja.

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