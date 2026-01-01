Vuejs hosting

Izrađeno za način skaliranja Vue.js-a

Postavite svoju Vue.js aplikaciju na Node.js hosting bez dodatnog postavljanja. Objavite svoj kod i vaš projekt će se pokrenuti u okruženju izgrađenom za renderiranje na strani poslužitelja, API pozive i proces izgradnje koji vaš stog očekuje. Nakon što je hosting aktivan, ne smeta vam uz pouzdano vrijeme rada i prostor za rukovanje prometom kako vaša aplikacija raste. Dobivate jednostavniji put od razvoja do produkcije, s manje posla na poslužitelju za upravljanje.