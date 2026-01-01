Vuejs hosting

Implementirajte Vue.js aplikacije za nekoliko minuta, a ne sati

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
Vuejs hosting

Jednostavne cijene Vue.js hostinga, bez skrivenih troškova

Hostirajte svoju Vue.js aplikaciju s povjerenjem na pouzdanoj infrastrukturi izgrađenoj za produkciju. Ako vam ne odgovara, naše 30-dnevno jamstvo povrata novca je tu za vas.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Izrađeno za način skaliranja Vue.js-a

Postavite svoju Vue.js aplikaciju na Node.js hosting bez dodatnog postavljanja. Objavite svoj kod i vaš projekt će se pokrenuti u okruženju izgrađenom za renderiranje na strani poslužitelja, API pozive i proces izgradnje koji vaš stog očekuje. Nakon što je hosting aktivan, ne smeta vam uz pouzdano vrijeme rada i prostor za rukovanje prometom kako vaša aplikacija raste. Dobivate jednostavniji put od razvoja do produkcije, s manje posla na poslužitelju za upravljanje.
Vuejs hosting

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o Vuejs hostingu

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o Vuejs uslugama hostinga.
Vue.js hosting je produkcijsko okruženje za implementaciju i pokretanje Vue aplikacija kako bi im korisnici mogli pristupiti na webu. Važno je jer vam je potrebno Node.js runtime okruženje, upravljanje procesima aplikacije i stabilna infrastruktura nakon što vaša Vue.js aplikacija napusti lokalni razvoj.
S VPS-om sami upravljate serverom, Node.js verzijom, sigurnosnim ažuriranjima i nadzorom procesa. S našim vuejs hostingom, ti zadaci izvođenja i infrastrukture obavljaju se umjesto vas, tako da se možete usredotočiti na aplikaciju umjesto na administraciju servera.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte ga iz željene grane. Ažuriranja iz novih pushova mogu se implementirati na isti način kao i kod javnih repozitorija.
Promet je uključen do ograničenja vašeg plana. Ako vaša aplikacija premaši ograničenja, možda ćete morati nadograditi na viši plan; ne naplaćujemo iznenadne naknade za prekoračenje za skokove prometa.
Prebacite aplikaciju u Git repozitorij, povežite je s Hostingerom i implementirajte glavnu granu. Ako vaša aplikacija već radi negdje drugdje, prvo možete migrirati kod i postavke okruženja, a zatim ažurirati DNS kada budete spremni.

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