Vite hosting

Implementirajte aplikacije izrađene pomoću Vitea za nekoliko minuta

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
hosting za goste

Jednostavno određivanje cijena za Vite hosting

Aplikacije koje izradite s Viteom postavite na pouzdan hosting kojem možete vjerovati. Svaki plan uključuje 30-dnevno jamstvo povrata novca, tako da ga možete isprobati s povjerenjem.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Izrađeno za aplikacije koje pokreće Vite

Hostirajte svoju aplikaciju izgrađenu putem Vitea na Node.js hostingu s postavkama koje ostaju bliske vašem postojećem tijeku rada. Pokrenite svoj projekt, pokrenite izradu i poslužite generiranu aplikaciju bez dodatne konfiguracije koja bi vam smetala. Vaša web-lokacija radi na upravljanoj infrastrukturi dizajniranoj za stabilne performanse i pouzdano vrijeme rada, tako da nastavlja upravljati prometom kako vaš projekt raste. To vam daje jednostavniji put od lokalnog razvoja do produkcije, s manje posla na poslužitelju za upravljanje.
hosting za goste

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o Vite hostingu

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o Vite hosting uslugama.
Hosting Vitea znači implementaciju aplikacije izgrađene pomoću Vitea u aktivno Node.js okruženje kako bi joj korisnici mogli pristupiti online. To je važno jer je Vite alat za izgradnju, a ne produkcijsko okruženje, tako da vam je i dalje potreban hosting za kompiliranu aplikaciju i bilo koji backend o kojem ovisi.
S redovnim VPS hostingom sami upravljate OS-om poslužitelja, verzijom Node.js-a, upraviteljem procesa, ažuriranjima i sigurnošću. S našim Node.js hostingom, platforma upravlja slojem poslužitelja tako da se vi možete usredotočiti na aplikaciju umjesto na održavanje.
Da. Možete povezati svoj GitHub račun, odobriti pristup privatnom repozitoriju i implementirati iz odabrane grane. Ažuriranja se zatim mogu implementirati s GitHuba bez ručnog prijenosa.
Postoje ograničenja resursa, pa ako vaša aplikacija premaši kapacitet plana, morat ćete je nadograditi. Ne naplaćujemo iznenadne naknade za prekoračenje za skokove prometa, ali dugotrajna visoka upotreba može zahtijevati više resursa.
Povežite Git repozitorij za svoju Vite aplikaciju ili prenesite izgrađeni projekt, a zatim postavite potrebnu verziju Node.js-a i varijable okruženja. Ako se selite s drugog hosta, usmjerite svoju domenu na Hostinger i ponovno instalirajte aplikaciju ovdje.

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