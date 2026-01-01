v0.dev hosting

Od vO.dev prototipa do žive stranice, brzo

Prenesite projekte koje gradite s vO.dev-om od prototipa do produkcije bez preuređivanja vašeg softvera. Hostingerov Node.js hosting pruža vam jednostavan put do implementacije aplikacije iza vaših UI maketa, tako da se vaš kod premješta iz lokalnog testiranja u živo okruženje s minimalnim postavljanjem. Nakon što je online, vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za Node.js, a skaliranje i vrijeme rada obavljaju se u pozadini. Trošite manje vremena na održavanje poslužitelja, a više vremena na usavršavanje proizvoda koji vaši korisnici zapravo vide.