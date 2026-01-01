Typedream hosting

Implementirajte aplikacije izgrađene pomoću Typedreama za nekoliko minuta

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
hosting typedream

Jednostavne cijene za Typedream hosting

Postavite aplikacije i web-lokacije koje izgradite s Typedreamom na pouzdan hosting kojem možete vjerovati. Svaki plan uključuje 30-dnevno jamstvo povrata novca, tako da ga možete isprobati s povjerenjem.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Od Typedream izrade do aktivne stranice

Prevedite svoje web-stranice izrađene u Typedreamu od prototipa do produkcije bez kompliciranog procesa implementacije. Postavite kod aplikacije iza svog Typedream projekta, a Hostingerov Node.js hosting pruža vam jednostavno postavljanje za pokretanje s potrebnim okruženjem za izvođenje i usmjeravanje. Nakon što je objavljen, vaš projekt radi na upravljanoj infrastrukturi dizajniranoj da ostane stabilna kako promet raste. Imate manje brige o održavanju poslužitelja, uz povjerenje da vaša aplikacija može podnijeti stvarne korisnike bez dodatnog operativnog rada.
hosting typedream

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostingu Typedream

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama hostinga Typedream.
Hosting Typedreama znači implementaciju Node.js aplikacije ili web-mjesta koje ste izradili pomoću Typedreama na aktivno poslužiteljsko okruženje. To je važno jer vašem projektu treba vrijeme izvođenja, mrežni pristup i vrijeme neprekidnog rada izvan vašeg lokalnog računala prije nego što mu korisnici mogu pristupiti.
S VPS-om sami upravljate OS-om, verzijom Node.js-a, upraviteljem procesa, ažuriranjima i sigurnošću. S Hostinger Node.js hostingom, ti serverski zadaci se obavljaju umjesto vas, pa je Typedream hosting jednostavniji za korištenje i održavanje.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte ga iz grane koju želite koristiti. Ažuriranja iz te grane zatim se mogu implementirati bez javnog objavljivanja repozitorija.
Planovi uključuju specifična ograničenja resursa i ako vaša aplikacija premaši ta ograničenja, možda ćete morati nadograditi na viši plan. Ne naplaćujemo iznenadne naknade za prekoračenje za skokove prometa, ali vaša aplikacija može biti ograničena ako premaši resurse plana.
Pošaljite svoj projekt na GitHub, povežite repozitorij u Hostingeru i implementirajte željenu granu. Ako migrirate s drugog hosta, usmjerite svoju aplikaciju na iste varijable okruženja i postavke izgradnje, a zatim prebacite promet nakon što provjerite implementaciju.

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.