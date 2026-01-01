sveltekit hosting

Izrađeno za način na koji se SvelteKit skalira

Instalirajte svoju SvelteKit aplikaciju na Node.js hostingu bez dodatnog rada na implementaciji. Pošaljite svoj kod, a Hostinger će pokrenuti izgradnju i serversku stranu vašeg projekta tako da se vaše rute, krajnje točke servera i prikazane stranice ponašaju kako se očekuje. Vaša aplikacija ostaje na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za Node.js, s pouzdanošću i kapacitetom za rješavanje rasta bez stalnog održavanja servera. To vam daje jednostavniji put od lokalnog razvoja do produkcije i više vremena za fokusiranje na značajke koje vaši korisnici vide.