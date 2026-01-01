svelte hosting

Izgrađeno za način na koji Svelte isporučuje

Implementirajte svoju Svelte aplikaciju s postavkama koje vam ne smetaju. Pokrenite svoj kod, a Hostingerov Node.js hosting pružit će vam vrijeme izvođenja potrebno vašem projektu kako bi se stranice brzo učitale, a vaša izrada radila s manje ručnog postavljanja. Vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi dizajniranoj za rukovanje prometom bez stalnog podešavanja. To znači manje zadataka implementacije za praćenje i više vremena provedenog u isporuci značajki koje korisnici zapravo mogu koristiti.