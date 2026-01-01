Svelte hosting

Implementirajte Svelte aplikacije za nekoliko minuta, a ne sati

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
svelte hosting

Jednostavan Svelte hosting, transparentne mjesečne cijene

Hostirajte svoju Svelte aplikaciju na pouzdanoj infrastrukturi izgrađenoj za produkciju. Implementirajte s povjerenjem, uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Izgrađeno za način na koji Svelte isporučuje

Implementirajte svoju Svelte aplikaciju s postavkama koje vam ne smetaju. Pokrenite svoj kod, a Hostingerov Node.js hosting pružit će vam vrijeme izvođenja potrebno vašem projektu kako bi se stranice brzo učitale, a vaša izrada radila s manje ručnog postavljanja. Vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi dizajniranoj za rukovanje prometom bez stalnog podešavanja. To znači manje zadataka implementacije za praćenje i više vremena provedenog u isporuci značajki koje korisnici zapravo mogu koristiti.
svelte hosting

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o Svelte hostingu

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o Svelte uslugama hostinga.
Svelte hosting je Node.js hosting postavka za implementaciju aplikacija izgrađenih pomoću Sveltea na aktivni poslužitelj. Važno je jer vašoj aplikaciji treba proces izvođenja, izgradnje i implementacije kako bi pouzdano posluživala stranice i rukovala ažuriranjima u produkciji.
S redovnim VPS hostingom sami upravljate OS-om, Node.js-om, upraviteljem procesa, ažuriranjima i sigurnošću. S Hostingerovim Node.js hostingom, ti serverski zadaci se obavljaju umjesto vas, tako da se možete usredotočiti na svoju Svelte aplikaciju i proces implementacije.
Da. Možete povezati svoj GitHub račun, odobriti pristup privatnom repozitoriju i implementirati iz odabrane grane. Nakon toga, slanje na tu granu može pokrenuti ažuriranja kao i bilo koje drugo implementiranje temeljeno na Gitu.
Postoje ograničenja plana za resurse i promet, a ako vaša aplikacija naraste preko njih, možda ćete morati nadograditi. Ne dodajemo iznenadne naknade za prekoračenje za normalnu upotrebu, ali za dugotrajno visok promet treba odabrati veći plan.
Prebacite aplikaciju u Git repozitorij, povežite je s Hostingerom i postavite naredbe za izgradnju i pokretanje iz ploče. Ako vaša aplikacija već radi lokalno, migracija je obično samo prilagođavanje varijabli okruženja i postavki implementacije.

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