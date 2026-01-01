Lako isporučite projekte izrađene u Storybooku

Implementirajte svoj Storybook projekt s postavkama koje pojednostavljuju tijek rada. Objavite svoj kod, a Hostingerov Node.js hosting pruža vam jasan put od lokalnih verzija do web-mjesta s dokumentima uživo ili sandboxa komponenti, bez dodatne konfiguracije poslužitelja. Vaš projekt radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za pouzdanost, tako da ažuriranja ostaju predvidljiva, a skokovi prometa lakše se rješavaju. To znači manje vremena za održavanje implementacije i više vremena za poboljšanje komponenti korisničkog sučelja o kojima vaš tim ovisi.