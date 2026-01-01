Hosting slikovnica

Implementirajte aplikacije izgrađene pomoću Storybooka za nekoliko minuta

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
gostovanje slikovnica

Jedna jednostavna cijena, bez skrivenih troškova

Hostirajte svoje Storybook aplikacije s povjerenjem na pouzdanoj infrastrukturi izgrađenoj za produkciju. Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Lako isporučite projekte izrađene u Storybooku

Implementirajte svoj Storybook projekt s postavkama koje pojednostavljuju tijek rada. Objavite svoj kod, a Hostingerov Node.js hosting pruža vam jasan put od lokalnih verzija do web-mjesta s dokumentima uživo ili sandboxa komponenti, bez dodatne konfiguracije poslužitelja. Vaš projekt radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za pouzdanost, tako da ažuriranja ostaju predvidljiva, a skokovi prometa lakše se rješavaju. To znači manje vremena za održavanje implementacije i više vremena za poboljšanje komponenti korisničkog sučelja o kojima vaš tim ovisi.
gostovanje slikovnica

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostiranju Storybooka

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama hostinga Storybooka.
Hosting Storybooka znači implementaciju Node.js aplikacije ili web-mjesta koje ste izradili pomoću Storybooka u stvarno okruženje gdje mu korisnici mogu pristupiti. To je važno jer lokalni pregledi nisu dovoljni za produkciju, testiranje ili dijeljenje stabilne verzije s vašim timom.
S VPS-om sami upravljate serverom, Node verzijom, nadzornikom procesa i ažuriranjima. S našim Node.js hostingom, te dijelove rješavamo umjesto vas, tako da se vi možete usredotočiti na aplikaciju temeljenu na Storybooku umjesto na održavanje servera.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte iz željene grane. Možete nastaviti slati ažuriranja na GitHub i ponovno implementirati iz istog repozitorija.
Postoje ograničenja plana i ako vaša aplikacija ta ograničenja preraste, možda ćete morati nadograditi. Ne skrivamo naknade za prekoračenje iza iznenadnog naplatnog sustava po zahtjevu, ali trebali biste provjeriti resurse plana prije pokretanja u većem opsegu.
Povežite svoj postojeći Git repozitorij ili prenesite projekt, postavite naredbu za pokretanje Node.js-a i varijable okruženja, a zatim implementirajte. Ako prelazite s lokalne lokacije, provjerite radi li aplikacija u produkcijskom načinu rada i jesu li uključeni svi koraci izgradnje.

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