Replit hosting

Implementirajte aplikacije izgrađene pomoću Replita za nekoliko minuta

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
replit hosting

Jednostavne mjesečne cijene, bez skrivenih troškova

Implementirajte aplikacije koje izradite s Replitom na pouzdanom hostingu izgrađenom za produkciju. Isprobajte s povjerenjem zahvaljujući našem 30-dnevnom jamstvu povrata novca.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Brže slanje Replit projekata u produkciju

Prenesite aplikacije i prototipove koje izgradite u Replitu iz radnog prostora u produkciju bez promjene vašeg stoga. Pošaljite svoj Node.js kod na Hostinger i pokrenite ga s postavkama koje omogućuju jednostavno postavljanje, tako da je vaš projekt aktivan bez dodatne konfiguracije ili rada na poslužitelju. Nakon što bude postavljena, vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj da ostane stabilna pod opterećenjem. Dobivate pouzdanu dostupnost, prostor za skaliranje i manje vremena provedenog u održavanju poslužitelja, tako da se možete usredotočiti na kod koji je važan.
replit hosting

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Replit hosting - FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o uslugama Replit hostinga.
To znači implementaciju Node.js aplikacije ili web stranice koju ste izradili u Replitu na produkcijski poslužitelj kojem stvarni korisnici mogu pristupiti. To je važno jer je Replit izvrstan za izgradnju, ali produkcijski hosting vam daje kontrolu nad dostupnosti, domenama i ponašanjem implementacije.
S VPS-om sami upravljate OS-om, Node.js runtimeom, sigurnosnim zakrpama i obradom procesa. S Hostinger Node.js hostingom, runtimeom i infrastrukturom upravljate vi, tako da aplikaciju možete implementirati bez administratorskog posla poslužitelja.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte ga iz grane koju želite pokrenuti. Ažuriranja se mogu implementirati s GitHuba bez javnog objavljivanja repozitorija.
Ako vaša aplikacija premašuje ograničenja vašeg plana, može biti ograničena ograničenjima resursa dok ne nadogradite. Ne naplaćujemo iznenadne naknade za prekoračenje za skokove prometa; glavno ograničenje je kapacitet uključen u vaš plan.
Pošaljite svoju aplikaciju na GitHub, spojite repozitorij u Hostingeru i implementirajte ga. Ako se prebacujete s lokalnog računala ili drugog pružatelja hostinga, provjerite odgovaraju li verzija vašeg Node-a, varijable okruženja i naredba za pokretanje aplikaciji prije nego što prebacite promet.

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