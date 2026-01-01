Hosting remiksa

Brže postavljanje Remix aplikacija na Hostingeru

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
hosting remiksa

Jednostavne mjesečne cijene, bez skrivenih troškova

Hostirajte svoju Remix aplikaciju s povjerenjem na pouzdanoj infrastrukturi izgrađenoj za produkciju. Isprobajte je bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Remix hosting napravljen za brzinu

Postavite svoju Remix aplikaciju na Node.js hosting bez dodatnog postavljanja. Postavite svoj kod, a vaše rute, učitavači i akcije će se pokretati u okruženju spremnom za poslužitelj, izgrađenom za web aplikacije s punim stackom. Vaš projekt ostaje na upravljanoj infrastrukturi s vremenom rada i prostorom za rast koji je potreban produkcijskom prometu. To znači manje vremena za održavanje poslužitelja i više vremena za izgradnju značajki za korisnike.
hosting remiksa

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostingu remiksa

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama Remix hostinga.
Remix hosting znači implementaciju Remix aplikacije u Node.js okruženju koje može pokretati svoj poslužiteljski kod i opsluživati stvarni promet. To je važno jer Remixu treba okruženje za izvođenje koje podržava potpunu obradu zahtjeva, a ne samo hosting statičnih datoteka.
S VPS-om sami upravljate OS-om, verzijom Node-a, upraviteljem procesa, ažuriranjima i sigurnošću. S našim Remix hostingom, runtime i postavljanje servera obavljaju se umjesto vas, tako da možete implementirati aplikaciju bez održavanja stroja.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte ga iz željene grane. Buduća slanja mogu pokrenuti nove verzije na isti način kao i za javne repozitorije.
Nema iznenadnih naknada za prekoračenje. Ako vaša aplikacija premaši ograničenja uključena u plan, morat ćete prijeći na viši plan ili prilagoditi korištenje kako bi usluga mogla nastaviti raditi unutar dodijeljenih resursa.
Pošaljite svoj Remix projekt na GitHub, spojite repozitorij u Hostingeru i implementirajte željenu granu. Ako migrirate s drugog hosta, zadržite kod aplikacije i varijable okruženja, a zatim nakon testiranja usmjerite promet na novo implementaciju.

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