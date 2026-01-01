Remix hosting napravljen za brzinu

Postavite svoju Remix aplikaciju na Node.js hosting bez dodatnog postavljanja. Postavite svoj kod, a vaše rute, učitavači i akcije će se pokretati u okruženju spremnom za poslužitelj, izgrađenom za web aplikacije s punim stackom. Vaš projekt ostaje na upravljanoj infrastrukturi s vremenom rada i prostorom za rast koji je potreban produkcijskom prometu. To znači manje vremena za održavanje poslužitelja i više vremena za izgradnju značajki za korisnike.