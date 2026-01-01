Hosting React usmjerivača

Implementirajte React Router aplikacije za nekoliko minuta, a ne sati

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
hosting react routera

Jednostavno određivanje cijena za hosting React Routera

Hostirajte svoju React Router aplikaciju na pouzdanoj infrastrukturi izgrađenoj za produkciju. Implementirajte je s povjerenjem, a ako vam ne odgovara, naše 30-dnevno jamstvo povrata novca će vam pomoći.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

React Router aplikacije koje ostaju brze

Implementirajte svoju React Router aplikaciju s postavkama koje odgovaraju vašem postojećem načinu rada. Pošaljite svoj kod na Node.js hosting i pokrenite svoje rute, učitavače i logiku poslužitelja bez dodatne konfiguracije, tako da lokalni razvoj prelazi u produkciju s manje trenja. Vaša aplikacija ostaje na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za rukovanje prometom i pouzdano ostanak online. To vam daje manje zadataka implementacije za upravljanje i više vremena za fokusiranje na vaše korisničko sučelje, protok podataka i promjene proizvoda.
hosting react routera

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostingu React routera

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama hostinga React routera.
Hosting React Routera znači implementaciju React aplikacije koja koristi React Router kako bi se mogla pokretati u produkciji i služiti stvarnim korisnicima. To je važno jer usmjeravanje na strani klijenta zahtijeva host spreman za Node.js koji može ispravno posluživati aplikaciju prilikom izravnog učitavanja i osvježavanja URL-ova.
S VPS-om sami upravljate OS-om, verzijom Nodea, postavkama procesa, ažuriranjima i sigurnošću. S Hostinger Node.js hostingom, taj posao servera se obavlja umjesto vas, tako da se možete usredotočiti na aplikaciju umjesto na održavanje stroja.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju, a zatim ga implementirajte iz željene grane. Ažuriranja se mogu preuzeti s GitHuba bez javnog objavljivanja repozitorija.
Da, planovi hostinga imaju definirana ograničenja resursa i ako vaša aplikacija ta ograničenja preraste, možda ćete morati nadograditi. Nema iznenađujućih naknada za prekoračenje zbog skokova prometa, ali dugotrajno visoka upotreba može zahtijevati viši plan.
Pošaljite aplikaciju na GitHub ili uvezite postojeći repozitorij, a zatim je povežite s Hostingerom i implementirajte. Ako se selite s drugog hosta, usmjerite postavke izgradnje i pokretanja na trenutnu Node.js aplikaciju i provjerite varijable okruženja prije objavljivanja.

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