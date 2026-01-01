Preact hosting

Brzo instalirajte Preact aplikacije na Hostingeru

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
preact hosting

Jednostavne mjesečne cijene, bez skrivenih troškova

Hostirajte svoju Preact aplikaciju na pouzdanoj infrastrukturi izgrađenoj za produkciju. Svaki plan uključuje 30-dnevno jamstvo povrata novca, tako da je možete implementirati s povjerenjem.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Izgrađeno za način na koji Preact skalira

Postavite svoju Preact aplikaciju na Node.js hosting bez dodatnog postavljanja. Pošaljite svoj kod, a runtime će se pobrinuti za aplikaciju tako da se vaše stranice i komponente učitavaju onako kako ste ih izradili, s jednostavnim putem od lokalnog razvoja do produkcije. Vaš projekt radi na upravljanoj infrastrukturi dizajniranoj da ostane stabilna kako promet raste. To vam daje manje briga oko implementacije, bolju svakodnevnu pouzdanost i više vremena za fokusiranje na isporuku značajki umjesto na održavanje poslužitelja.
preact hosting

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o Preact hostingu

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama Preact hostinga.
Preact hosting znači implementaciju Preact aplikacije u produkcijsko okruženje koje može pokrenuti vašu Node.js verziju i poslužiti je korisnicima. To je važno jer vam je potrebno stabilno okruženje za izvođenje, tijek rada implementacije i skaliranje nakon što aplikacija napusti vaše lokalno računalo.
S VPS-om sami upravljate serverom, Node.js verzijom, ažuriranjima, upraviteljem procesa i sigurnošću. S Hostinger Node.js hostingom, ti infrastrukturni zadaci se obavljaju umjesto vas, tako da se možete usredotočiti na Preact aplikaciju umjesto na održavanje servera.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte željenu granu. Ažuriranja se mogu preuzeti iz repozitorija baš kao i kod javnog projekta.
Vaš plan ima ograničenja resursa i ako vaša aplikacija naraste preko njih, možda ćete morati nadograditi. Ne naplaćujemo iznenadne naknade za prekoračenje za normalne skokove prometa, ali kontinuirana upotreba iznad ograničenja vašeg plana zahtijeva višu razinu.
Pošaljite svoju aplikaciju na GitHub, povežite repozitorij u Hostingeru i implementirajte verziju. Ako se selite s drugog hosta, ažurirajte varijable okruženja i postavke domene, a zatim provjerite aplikaciju u produkciji.

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