preact hosting

Izgrađeno za način na koji Preact skalira

Postavite svoju Preact aplikaciju na Node.js hosting bez dodatnog postavljanja. Pošaljite svoj kod, a runtime će se pobrinuti za aplikaciju tako da se vaše stranice i komponente učitavaju onako kako ste ih izradili, s jednostavnim putem od lokalnog razvoja do produkcije. Vaš projekt radi na upravljanoj infrastrukturi dizajniranoj da ostane stabilna kako promet raste. To vam daje manje briga oko implementacije, bolju svakodnevnu pouzdanost i više vremena za fokusiranje na isporuku značajki umjesto na održavanje poslužitelja.